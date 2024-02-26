Подросток погиб в смертельной аварии на снегоходе в Джеймс-Бей

Молодой человек погиб, катаясь на снегоходе поздно вечером в субботу в районе Джеймс-Бей на севере Квебека.

Два пассажира ехали на снегоходе и были свидетелями той самой аварии, когда молодрй человек разбился недалеко от Route des Conquérants.

Полиция была уведомлена о трагедии около 11:30 вечера.

“К сожалению, 19-летний молодой человек погиб”, – подтвердила представитель полиции Квебека (SQ) сержант Элен Сен-Пьер.

Еще один человек, возраст которого не уточняется, получил травмы, но его жизни ничего не угрожает.

В настоящее время полиция Квебека проводит расследование произошедшего. Помимо прочего, предстоит установить, кто был за рулем снегохода.

“Сотрудник полиции, специализирующийся на расследовании столкновений, находится на месте происшествия и работает со следователем, чтобы пролить свет на причины и обстоятельства происшествия”, – сказал Сен-Пьер.