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Арендаторы менее счастливы, чем арендодатели, сообщает статистическое управление Канады

Виктория Христова Фев 25, 2024 Лев Голберг, Новости Комментарии к записи Арендаторы менее счастливы, чем арендодатели, сообщает статистическое управление Канады отключены 38 Просмотров

Согласно данным Канадского социального опроса (ESC), проведенного в 2021 и 2022 годах по всей стране, арендаторы сообщили о более низком качестве жизни, чем домовладельцы, в котором подчеркивается, что жилищный кризис сильнее затронул молодых людей.

 

Люди, живущие в арендованном жилье, с меньшей вероятностью будут довольны своей жизнью, они с меньшей вероятностью будут сообщать о сильном чувстве принадлежности к своему сообществу и с большей вероятностью будут сообщать о чувстве одиночества, чем домовладельцы.

Это некоторые из выводов, которые вытекают из данных, опубликованных статистическим управлением Канады в понедельник.

Например, 41,5% арендаторов « очень довольны жизнью » по сравнению с 53,1% тех, кто живет в доме, принадлежащем члену домохозяйства. Каждый второй домовладелец (48,5 %) испытывает сильное чувство принадлежности к своему сообществу, в то время как среди арендаторов этот показатель составляет 40,7%.

Финансовое давление сильнее на арендаторов
Расходы на жилье составляют наибольшую долю расходов домохозяйств, и эти расходы растут : в 2021 году они составляли 31,4% семейного бюджета по сравнению с 29,3% в 2019 году.

Таким образом, у домохозяйств остается меньше денег, которые они могут потратить на другие виды деятельности, особенно в условиях инфляции.

« Во втором квартале 2023 года почти 27% домохозяйств сообщили, что испытывают трудности или испытывают большие трудности с удовлетворением своих финансовых потребностей, по сравнению с менее чем 19% на конец 2021 года», – говорится в документе статистического управления Канады.

Федеральное агентство подчеркивает, что по всей стране арендаторы столкнулись с самыми низкими показателями незанятости жилья за всю историю наблюдений (1,5 %) и беспрецедентным ростом средней арендной платы (+8 %) в 2023 году.

Также, согласно опросу, рост цен на жилье привел к тому, что арендаторы потратили большую часть своего дохода на оплату жилья, чем арендодатели, « что подвергает их большему финансовому давлению при увеличении затрат ».

Данные переписи населения 2021 года показывают, что из тех, кто поддерживал свое домашнее хозяйство, 63% в возрасте от 15 до 29 лет были арендаторами жилья по сравнению со средним показателем по стране (33%). Ситуация, которая, по мнению статистического управления Канады, может сделать эту группу « более уязвимой во время резких изменений на рынке жилья и аренды ».

Этот рост стоимости жилья снижает « способность молодых людей достигать своих больших финансовых целей или иметь средства для рождения детей«, а также » приводит к тому, что у них остается меньше денег на развлекательные мероприятия”, согласно статистическому управлению Канады.

Молодые люди в Канаде, которым труднее платить за аренду, чем пожилым группам, также настроены менее оптимистично, чем в прошлом.

« В период с 2016 по 2021-2022 годы молодые люди в возрасте от 15 до 29 лет более конкретно заявили, что менее удовлетворены и менее оптимистично смотрят в будущее, чем в предыдущие годы, в дополнение к тому, что они с большей вероятностью будут чувствовать себя одинокими, чем пожилые канадцы», – говорится в опросе.

Данные подчеркивают, что доля молодых людей, которые не работают, не учатся и не проходят обучение, достигла 24% в апреле 2020 года во время пандемии, что является самым высоким показателем за 20 лет.

Однако в 2022 году эти уровни вернулись к уровням, существовавшим до пандемии (11%).

« Несмотря на то, что молодые люди продемонстрировали стойкость в преодолении препятствий, они по-прежнему демонстрируют непропорционально высокий уровень бедности, отчасти потому, что занятость для людей их возрастной группы сосредоточена в отраслях с самой низкой средней заработной платой (например, общественное питание и т. д размещение); многие выпускники также имеют избыточную квалификацию для работы, которую они занимают»,-говорится в обзоре статистического управления Канады.

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