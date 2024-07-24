Квебек передает под опеку три учреждения по долгосрочному уходу

Три учреждения Центра долгосрочного ухода Аргайл (CHSLD) в настоящее время находятся под временным управлением, объявила министр, отвечающая за пожилых людей, Соня Беланже, которая сказала, что она “обеспокоена” ситуацией в этих центрах.

По состоянию на вторник медицинские центры Argyle в Лонгее и Сен-Ламбере на Южном берегу Монреаля будут находиться в ведении региональных советов здравоохранения.

Учреждение Пуэнт-Клер на западном острове Монреаля будет находиться в ведении объединенного университетского Центра здравоохранения и социальных служб (CIUSSS) Западного Монреаля.

Опека может длиться до 180 дней, но при необходимости может быть продлена.

Министерство заявляет, что оно поддерживает связь с CHSLD уже несколько месяцев, но “действующая администрация не смогла достичь и поддерживать различные ожидаемые стандарты”, – говорится в пресс-релизе.

“Правительство не пойдет на компромисс в отношении здоровья, безопасности и благополучия клиентов. Опека – это проверенная мера, которая позволяет нам исправлять проблемные ситуации”, – сказал министр Беланже.

В 2021 году издание Le Devoir опубликовало расследование в отношении подобного дома Argyle в Сен-Ламбере, жители которого, лица, осуществляющие уход, и сотрудники сообщали о проблемах со здоровьем и гигиеной. СМИ сообщили, что это были “повторяющиеся” проблемы.

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