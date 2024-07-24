Старейший камень на Земле выставлен в парке Сафари

Парк Сафари представляет старейший обломок скалы на Земле в своем павильоне открытий. Геологи из Квебека обнаружили его недалеко от берегов Гудзонова залива примерно десять лет назад.

Его возраст составляет почти 4,3 миллиарда лет, что превосходит возраст предыдущей старейшего обломка скалы на Земле, обнаруженного в Австралии.

Он станет ключевой частью выставки в парке Сафари, цель которой – дать всестороннее представление о последних 13 миллиардах лет, от образования Вселенной до наших дней.

“Наша выставка, основанная в первую очередь на эволюции Вселенной – от Большого взрыва до сегодняшнего дня, – знакомит посетителей с хронологией, показывающей, как изначально водород и гелий превратились примерно в 100-200 различных минералов”, – сказал президент парка Сафари Жан-Пьер Рейнджер.

Павильон рассказывает о технологических достижениях на протяжении всей истории Вселенной и призван объяснить растущие угрозы, которые чрезмерный прогресс несет многим биологическим видам, включая человека.

Рейнджер надеется, что камень придаст экспозиции больше значимости и привлечет посетителей к просмотру раздела, посвященного исчезающим видам, в котором рассказывается об угрозах, с которыми сталкиваются многие животные.

“Эта выставка, основанная на минералах, является всего лишь наглядной демонстрацией, которая может способствовать обсуждению”, – сказал он. “Вы должны осознавать это и каким-то образом способствовать гармоничному развитию”.

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