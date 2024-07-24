Старейший камень на Земле выставлен в парке Сафари

Его возраст составляет почти 4,3 миллиарда лет, что превосходит возраст предыдущей старейшего обломка скалы на Земле, обнаруженного в Австралии.
Он станет ключевой частью выставки в парке Сафари, цель которой – дать всестороннее представление о последних 13 миллиардах лет, от образования Вселенной до наших дней.
“Наша выставка, основанная в первую очередь на эволюции Вселенной – от Большого взрыва до сегодняшнего дня, – знакомит посетителей с хронологией, показывающей, как изначально водород и гелий превратились примерно в 100-200 различных минералов”, – сказал президент парка Сафари Жан-Пьер Рейнджер.
Павильон рассказывает о технологических достижениях на протяжении всей истории Вселенной и призван объяснить растущие угрозы, которые чрезмерный прогресс несет многим биологическим видам, включая человека.
Рейнджер надеется, что камень придаст экспозиции больше значимости и привлечет посетителей к просмотру раздела, посвященного исчезающим видам, в котором рассказывается об угрозах, с которыми сталкиваются многие животные.
“Эта выставка, основанная на минералах, является всего лишь наглядной демонстрацией, которая может способствовать обсуждению”, – сказал он. “Вы должны осознавать это и каким-то образом способствовать гармоничному развитию”.
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