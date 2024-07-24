Рестораны Канады все чаще используют мясо, сертифицированное по стандарту “халяль”

Халяльное мясо – это крупный бизнес как внутри мусульманских общин, так и за их пределами.

Рестораны Канады все чаще используют мясо, сертифицированное по стандарту “халяль”, для удовлетворения потребностей соблюдающих мусульман и выхода на растущий рынок, который оценивается в 3,3 трлн долларов по всему миру.

Понятие “Халяль”, что в переводе с арабского означает “разрешенный”, распространяется не только на продукты питания, но и на косметику и другие товары.

Спрос на халяльные продукты питания ежегодно растет на 20%, что обусловлено спросом на эти продукты как мусульманских общин, так и немусульман.

Компания Cluck N Cleaver из Калгари в 2020 году перешла на работу с курятиной, сертифицированной как халяль, не по религиозным или политическим причинам, а для обеспечения качества продуктов и привлечения более широкой клиентской базы.

Они обнаружили, что цены на них сопоставимы с ценами на обычную курицу, что расширило их охват рынка и приверженность культурному разнообразию.

А, например, в кафе “Marash” можно полакомиться турецким мороженым, которое совершенно не содержит химических или других добавок. Это, кстати говоря, единственное мороженое в Монреале, которое имеет сертификат Халяль.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.