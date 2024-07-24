В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Квебеке началась осенняя кампания по вакцинации

Работники здравоохранения Квебека отмечают рост числа случаев заражения COVID-19 этим летом, что побудило комитет по вакцинации провинции подготовить кампанию этой осенью, ориентированную на наиболее уязвимые слои населения.

“Сейчас определенно наблюдается рост активности COVID-19”, – сказал специалист по инфекционным заболеваниям доктор Дональд Винь.

“На самом деле, примерно с мая наблюдается рост. Вы можете это увидеть благодаря данным. Вы можете убедиться в этом по показателю положительности теста.”

На 1 апреля показатель положительного результата теста в Квебеке составлял 2,33%. К 1 июня этот показатель вырос до 7,47%. Сегодня он составляет 16,26%.

Комитет по иммунизации Квебека теперь рекомендует людям из групп высокого риска сделать еще одну прививку этой осенью, но им следует подождать до октября, когда появится обновленная вакцина.

В настоящее время ученые собирают данные, чтобы определить, какой штамм будет доминировать в холодное время года, пояснил Винь.

Ожидается, что правительство будет рекомендовать людям делать новую повторную прививку одновременно с ежегодной вакцинацией от гриппа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.