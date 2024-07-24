Все больше и больше жителей Квебека обращаются к альтернативным кредиторам за ипотекой

Владельцы недвижимости в Квебеке все чаще обращаются к кредиторам за пределами банковского сектора, несмотря на риски, чтобы получить доступ к ипотечному кредиту. Ситуация, которая свидетельствует о сложной экономической ситуации и напряженном рынке недвижимости в провинции, где доступ к собственности все чаще становится привилегией.

Домовладельцы с долгами или со скромным доходом все чаще пытаются получить ипотечный кредит в финансовых структурах, которые не обязаны применять те же строгие правила, которым подчиняются канадские банки.

Это могут быть брокерские конторы, страховые компании, частные кредиторы или финансовые компании.Доступ к финансированию усложнился из-за повышения процентных ставок.Из-за резкого роста стоимости недвижимости и повышения процентных ставок в последние годы первоначальный взнос, который жители Квебека должны иметь для приобретения недвижимости, во многих случаях увеличился до двойного. Сумма, которую многие “первые покупатели” не могут себе позволить, что побуждает их обращаться к менее требовательным « альтернативным кредиторам».Эти альтернативные кредиторы предлагают гораздо более короткие ссуды, возможно, на год или два года». Предлагаемая ими ставка по займам, которая выросла в последние годы, в некоторых случаях может достигать 15%, что является « намного выше», чем ставка, предлагаемая банковским сектором.

Однако эти кредиты не являются безопасными для заемщиков, наоборот. В прошлом году возрасло число просроченных кредитов на срок не менее 60 дней, в то время как количество случаев взысканий на недвижимость этими организациями также начало расти по всей стране в прошлом году.

Иногда эти альтернативные кредиторы могут быть спасательным кругом для семей, которые, например, переживают развод или другой трудный период и которым необходимо быстро приобрести недвижимость. Однако этот вариант должен быть временным, иначе выплата долга под такой высокий процент может быстро стать невыносимым.

К тому же, зачастую это мошенничество на начальном этапе, т.к люди меняют описание своего финансового положения, чтобы получить ипотеку. Они видят, что нет смысла обращаться в крупные банки, если они напишут, что зарабатывают всего 50 000 долларов в год, поэтому вместо этого они делают поддельный документ, в котором они заявляют, что зарабатывают 100 долларов в год и идут с ним с альтернативным кредиторам.

В феврале прошлого года Equifax сообщил о росте числа случаев мошенничества с ипотекой в стране на 9,9% в последнем квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый высокий показатель, который мы видели с 2019 года, то есть до пандемии.

Однако число таких махинаций вполне может продолжать расти, если уровень безработицы продолжит расти. Если кризис в экономике затянется, это станет ключевым фактором роста числа случаев мошенничества с ипотекой.