Три человека из Лаваляпогибли в результате крушения небольшого самолета на северо-востоке штата Огайо

Три человека, погибшие в пятницу в результате крушения небольшого самолета при попытке совершить аварийную посадку в аэропорту на северо-востоке штата Огайо, были опознаны как жители Квебека.

Дорожный патруль штата Огайо сообщил, что 54-летний пилот Джавдат Хавам и две его пассажирки, 45-летняя Мартина Арсено и 8-летняя Дафна Хавам, были из Лаваля, провинция Квебек.

Двухмоторный самолет Beechcraft 60 упал недалеко от регионального аэропорта Янгстаун-Уоррен около 18:45 в пятницу, сообщило в субботу Федеральное управление гражданской авиации.

Администрация Западного резервного порта сообщает, что самолет прилетел из Платтсбурга, штат Нью-Йорк, но официальные лица не сразу поняли, куда он направляется.

Администрация порта сообщает, что, по всей видимости, у самолета отказал левый двигатель, и он пропустил посадку и развернулся, чтобы снова зайти на посадку, но потерял управление и разбился недалеко от северного конца взлетно-посадочной полосы.

Национальный совет по безопасности на транспорте США проводит расследование.

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