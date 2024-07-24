Селин Дион приземлилась в Париже для выступления на Олимпийских играх

Селин Дион появится на Олимпийских играх в Париже. Об этом стало известно после ее приземления во французской столице за несколько дней до церемонии открытия.

Французское информационное агентство RTL сообщило, что певица из Квебека прилетела на своем частном самолете из Лас–Вегаса, где она живет, и приземлилась в аэропорту Париж-Ле-Бурже во вторник. Сообщается, что в аэропорту ее ждала близкая подруга.

Ее прибытие во Францию состоялось перед официальной церемонией открытия, назначенной на пятницу. Церемония впервые пройдет за пределами стадиона, поскольку парад спортсменов пройдет по знаменитой реке Сене.

По сообщению французской газеты Le Parisien, ожидается, что Дион исполнит на Олимпийских играх “Гимн любви” Эдит Пиаф.

Организаторы Олимпиады не сделали официального объявления.

Выступление в Париже станет для нее первым с тех пор, как в декабре 2022 года у нее был диагностирован синдром скованного человека.

В документальном фильме, опубликованном на Amazon Prime в конце прошлого месяца, 56-летняя певица рассказала, как это заболевание влияет на ее повседневную жизнь и вынудило ее оставить сцену.

Однако в мае она рассказала Vogue France, что полна решимости и “очень усердно работает”, чтобы выступать перед своими поклонниками.

“Я решила работать всем своим телом и душой, с головы до ног, с командой медиков”, – сказала она журналу. “Я хочу быть лучшей, какой только могу быть”.

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