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Новости Квебек направляет еще 413 миллионов долларов на программу Airbus A220

Квебек направляет еще 413 миллионов долларов на программу Airbus A220

Виктория Христова Июл 24, 2024 Новости, Новости провинции Квебек, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Комментарии к записи Квебек направляет еще 413 миллионов долларов на программу Airbus A220 отключены 38 Просмотров

Правительство Квебека инвестирует еще 413 миллионов долларов в программу создания коммерческих реактивных самолетов Airbus A 220, ранее известных как C-Series.

 

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего сделал заявление сегодня днем на сборочной площадке Airbus в Мирабеле.

Он сказал, что Airbus инвестирует в программу 1,2 миллиарда долларов и гарантирует, что две трети рабочих мест, задействованных в строительстве реактивных самолетов, останутся в Квебеке.

Инвестиции сохраняют 25-процентную долю Квебека в программе и откладывают отказ правительства от своих инвестиций на пять лет, до 2035 года вместо 2030-го.

Выделение средств последовало за предыдущими государственными инвестициями в размере 380 миллионов долларов в 2022 году, после того как Airbus инвестировала 1,1 миллиарда долларов.

В 2015 году правительство Квебека вложило 1,3 миллиарда долларов в программу Bombardier C series, прежде чем она была приобретена Airbus в 2018 году.

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