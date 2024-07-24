Квебек направляет еще 413 миллионов долларов на программу Airbus A220

Правительство Квебека инвестирует еще 413 миллионов долларов в программу создания коммерческих реактивных самолетов Airbus A 220, ранее известных как C-Series.

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего сделал заявление сегодня днем на сборочной площадке Airbus в Мирабеле.

Он сказал, что Airbus инвестирует в программу 1,2 миллиарда долларов и гарантирует, что две трети рабочих мест, задействованных в строительстве реактивных самолетов, останутся в Квебеке.

Инвестиции сохраняют 25-процентную долю Квебека в программе и откладывают отказ правительства от своих инвестиций на пять лет, до 2035 года вместо 2030-го.

Выделение средств последовало за предыдущими государственными инвестициями в размере 380 миллионов долларов в 2022 году, после того как Airbus инвестировала 1,1 миллиарда долларов.

В 2015 году правительство Квебека вложило 1,3 миллиарда долларов в программу Bombardier C series, прежде чем она была приобретена Airbus в 2018 году.

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