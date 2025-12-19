Дом мечты в часе езды: какие компромиссы делают молодые семьи ради собственного жилья

В 2023 году Анн-Мари Базен жила с супругом в съёмной квартире в Шербруке. Жильё было по-настоящему доступным — договор аренды они подписали незадолго до пандемии. Но спокойная жизнь длилась недолго: дом продали, а новый владелец решил вернуть квартиру для собственных нужд. Семье пришлось срочно искать новое жильё.

«Мы были вынуждены съехать», — вспоминает Анн-Мари.

Город стал не по карману

Пара задумалась о покупке дома, но быстро поняла: остаться в Шербруке практически невозможно. Цены на недвижимость к тому моменту уже взлетели до уровней, недоступных для большинства молодых семей.

Тогда супруги решили пойти на компромисс — расширить географию поисков.

«Мой муж привык много ездить, а три дня в неделю он работает в Магоге. Мы подумали: если дорога будет занимать около часа, это ещё терпимо. Пять дней — было бы слишком, но три нам показались разумным вариантом», — объясняет Анн-Мари.

Выбор в пользу расстояния

После посещения примерно десяти домов семья, в которой сегодня уже двое детей, остановила свой выбор на доме в деревне Ист-Херефорд, недалеко от границы с США. Итоговая цена, включая кредит на ремонт, составила 200 тысяч долларов.

Для сравнения: аналогичный дом в Магоге в то же время стоил бы от 350 до 400 тысяч долларов.

«Мы сэкономили примерно 150 тысяч», — подсчитывает Анн-Мари.

Дом требовал серьёзных вложений, но и здесь семье помогли навыки и поддержка близких.

«Мы люди практичные. И я, и муж работаем в строительстве, нам очень помогла семья. Мы вложили много времени, но в итоге всё обошлось дешевле», — рассказывает она.

Компромисс как новая норма

История этой семьи — наглядный пример того, какие решения всё чаще принимают молодые канадцы, мечтающие о собственном жилье. Сегодня покупка дома в городе требует не только финансовых ресурсов, но и готовности к жёстким компромиссам.

Согласно данным Centris, собранным Профессиональной ассоциацией риелторов Квебека (APCIQ), медианная цена односемейного дома в Монреале с начала года достигла 790 тысяч долларов.

Для сравнения:

регион Квебека — 445 000 $

Шербрук — 433 400 $

В более отдалённых регионах цены заметно ниже:

Сагеней — Лак-Сен-Жан: 318 000 $

Бас-Сен-Лоран: 285 000 $

Гаспези — Иль-де-ла-Мадлен: 240 000 $

Однако даже внутри одного региона разница может быть колоссальной. В Эстри, откуда родом Анн-Мари, медианная цена дома рядом с Магогом достигает 580 000 долларов, тогда как вблизи границы, где и поселилась семья, она составляет 387 000 долларов.

Цена собственного дома

Для многих молодых семей сегодня путь к собственности — это не вопрос выбора между «квартирой» и «домом», а решение между расстоянием, временем в дороге и финансовой устойчивостью.

История Анн-Мари и её семьи показывает: собственный дом всё ещё возможен — но зачастую ценой переезда, ремонта и ежедневных поездок, которые ещё несколько лет назад казались немыслимыми.

