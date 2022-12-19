19 декабря – День Николая Чудотворца, Старт новогодней феерии открывается!

19 декабря отмечают день памяти Николая Чудотворца, также известный в народе как Никола Зимний

19 декабря отмечают день памяти Николая Чудотворца, также известный в народе как Никола Зимний. Он стал прообразом Деда Мороза и Санта-Клауса и других сказочных персонажей в культурах мира. Николай Чудотворец, или, как его называют, Николай-угодник, родился в III веке в греческой колонии Ликии в Малой Азии в верующей зажиточной семье. С ранних лет мальчик посещал храм и постигал божий закон, а повзрослев, решил посвятить себя Богу и стать священнослужителем. Свое богатое наследство святой раздал бедным.

При церкви он получил сан архиепископа. Николай прослыл защитником бедных и невинно осужденных, пошла и слава о его чудесах — спасении города от голода, воскрешении моряка во время шторма. Особое значение имеет история с нищим стариком и его тремя дочерьми. Отчаявшийся отец намеревался отправить девушек заниматься блудом, чтобы хоть как-то прокормить семью. О тяжком положении прихожанина узнал Николай Чудотворец и решил помочь необычным способом. Ночью он подбросил в окно дома мешочек с золотом. Дар оказался спасительным для семьи. Обрадованный отец одну за другой смог выдать дочерей замуж с приданым.

Считается, что именно эта история лежит в основе традиции подкладывать детям подарки под Новый год или Рождество. Святой же прожил до глубокой старости и упокоился в городе Мира. Его мощи обладали чудодейственными свойствами, и паломники приходили, чтобы исцелиться от болезней и избавиться от невзгод. Позднее мощи перенесли в итальянский город Бари, где они находятся и по сей день.

Интересно, что даже неверующие люди так или иначе сталкивались с упоминанием Николая Чудотворца, правда известен он под другими именами. Считается, что именно щедрый святой стал прародителем образа героев новогодних и рождественских праздников — Деда Мороза, Санта-Клауса, Йолупукки, Юлетомте и других. Святого Николая почитали как покровителя обездоленных и обращались в час нужды. Считалось, что святой мог спускаться с небес и обходить нуждающихся, даря им свою милость. Делать добрые дела в честь Николая стали и люди. Поначалу подарки в преддверии праздников дарили малышам из бедных семей, а затем и всем детям и даже взрослым.

Николаю-угоднику посвящены сразу три праздника: Никола Осенний — 11 августа, день рождения святого; Никола Зимний — 19 декабря, день его вознесения на небеса; Никола Вешний (Летний) — 22 мая, памятная дата перенесения мощей чудотворца из Мир в Бари. В день почитания святого христиане просят Николая о заступничестве и покровительстве, о богатом урожае и удачных странствиях. Основные приметы в день торжества связаны с погодой. В народе считали, что ясная погода на праздник сулит теплый май, а большие сугробы служат предвестием большого количества травы. Иней в день праздника — к богатому урожаю в следующем году.