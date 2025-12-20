Снежные горки? В Квебеке обсуждают новые рекомендации для школьных дворов

В Квебеке разгорелась дискуссия вокруг новых рекомендаций страховых компаний для школьных дворов: как именно следует формировать снежные валы, на которых дети катаются зимой. Некоторые опасаются, что чрезмерно строгие требования могут лишить школьников одной из главных радостей канадской зимы.

Рекомендации были разосланы директорам школ по всей провинции Квебекской взаимной страховой организацией школьных советов (URASQ), которая обеспечивает школьные структуры страхованием гражданской ответственности.

Что предлагают страховщики

Согласно документу, снежные горки для катания должны:

иметь высоту не более 1,8–3 метров ;

; обладать умеренным уклоном около 25% ;

; включать чётко обозначенные зоны для подъёма и ожидания.

Кроме того, URASQ рекомендует:

не размещать снежные валы рядом с заборами;

проводить ежедневный осмотр состояния горок;

состояния горок; разрабатывать планы надзора и графики использования, чтобы избежать скопления детей.

Если горки соответствуют этим критериям, ношение шлемов не является обязательным — такие условия считаются подходящими для начинающих. В противном случае страховщик советует требовать защитные шлемы.

«Это рекомендации, а не приказы»

Школьные администрации подчёркивают: речь идёт не о жёстких правилах, а о советах.

«Это именно рекомендации, а не директивы», — пояснил Норман Паж, генеральный секретарь и директор по коммуникациям Центра школьных услуг des Chênes в Драммондвиле.

По его словам, роль страховщика — указать способы снижения рисков, но не диктовать, как управлять школьными дворами. Он также опроверг опасения, что персонал будет измерять снежные валы рулетками.

«Как и раньше, форму горки задаёт подрядчик по уборке снега. А затем администрация школы оценивает ситуацию: есть ли лёд, не слишком ли крутой склон, безопасно ли это. Если да — дети катаются. Если нет — склон закрывают», — объяснил он.

То же касается и шлемов: решение остаётся за директором школы.

«Если бы я считал, что для катания нужны шлемы, я бы просто закрыл эту горку», — добавил Паж.

Безопасность или свобода игры?

Графики использования горок, которые уже действуют в некоторых школах, также рассматриваются как мера безопасности — особенно в крупных учебных заведениях, где трудно контролировать большое количество детей одновременно.

По словам Пажа, цель всех этих рекомендаций — не запретить зимние развлечения, а проявить здравый смысл и позволить детям наслаждаться зимой без излишнего риска. Он также отметил, что за последние три–четыре года его школьный центр не подавал ни одного страхового иска, связанного с травмами на снежных горках.

Мнение министра и педиатров

К обсуждению подключилась и министр образования Квебека Соня Лебель. Во вторник она подчеркнула, что приоритетом должно оставаться разумное суждение, а не слепое следование инструкциям.

«Я призываю школьные администрации использовать здравый смысл, как и в случае с любой другой активностью на свежем воздухе. Главное — чтобы ученики могли играть и наслаждаться зимой в безопасной среде», — написала она в соцсетях.

Эта позиция перекликается с инициативой бывшего министра образования Бернара Дренвиля, который в прошлом году выступал за возвращение снежных горок в школьные дворы, считая, что детям не следует чрезмерно ограничивать уличные игры.

В докладе Канадского педиатрического общества за 2024 год также подчёркивается: умеренный риск в игре полезен для здоровья и развития детей. Так называемая «рискованная игра» — это свободная, увлекательная активность с непредсказуемым исходом и допустимой вероятностью незначительных травм.

Где проходит граница?

Пока новые рекомендации остаются именно рекомендациями, а не обязательными нормами. Однако сама дискуссия показывает: общество всё чаще ищет баланс между безопасностью и правом детей быть детьми — играть, падать, вставать и радоваться зиме не под постоянным контролем и запретами.

