В Монреале расследуют угрозу ножом водителю Uber

Полиция Монреаля сообщила о расследовании инцидента, в ходе которого водитель Uber заявил, что пассажир угрожал ему ножом, сделав при этом высказывания, связанные с его религиозной принадлежностью.

Делом занимается специализированное подразделение по преступлениям на почве ненависти.

По данным полиции, инцидент произошёл 6 декабря около 23:45 в районе пересечения улиц Сент-Антуан и Сквер-Виктория, в боро Виль-Мари.

Ссора в салоне автомобиля

Как сообщил представитель полиции Монреаля, между водителем и двумя пассажирами произошёл словесный конфликт. После этого водитель остановил автомобиль и попросил пассажиров выйти.

Один из пассажиров, по данным следствия, достал нож и стал угрожать водителю, сделав при этом ссылку на его религиозную принадлежность. Второй пассажир, находившийся в машине, угроз не высказывал.

Водитель обратился в полицейский участок спустя несколько дней после происшествия и подал официальное заявление.

Поскольку угрозы, предположительно, были направлены против водителя на почве его происхождения или вероисповедания, дело было передано в отдел по расследованию преступлений на почве ненависти. На данный момент задержаний не произведено, полиция разыскивает как подозреваемого, так и свидетеля инцидента.

Реакция мусульманской общины

На произошедшее отреагировал Национальный совет канадских мусульман (NCCM), назвав инцидент серьёзным актом исламофобского насилия.

В своём заявлении организация утверждает, что пассажир якобы потребовал от водителя подтвердить, является ли он мусульманином, прежде чем вытащить нож и начать угрожать. По версии NCCM, водитель избежал серьёзных последствий благодаря вмешательству другого пассажира.

«Хватит — никто в Квебеке не должен бояться за свою жизнь из-за своей религии», — заявили в NCCM, призвав политических лидеров публично осудить произошедшее и принять конкретные меры по борьбе с преступлениями на почве ненависти.

Организация подчеркнула, что находится в контакте с правоохранительными органами и другими сторонами, добавив, что для полной картины событий требуется дополнительная проверка фактов и обеспечение ответственности виновных.

Расследование продолжается

Полиция Монреаля подтверждает, что расследование продолжается. Правоохранители призывают всех, кто мог стать свидетелем происшествия или располагает дополнительной информацией, обратиться в полицию.

Инцидент вновь привлёк внимание к проблеме преступлений на почве ненависти и вопросам безопасности работников сервисных профессий, которые ежедневно сталкиваются с незнакомыми людьми и потенциальными рисками.

