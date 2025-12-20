В Монреале расследуют угрозу ножом водителю Uber

Делом занимается специализированное подразделение по преступлениям на почве ненависти.
По данным полиции, инцидент произошёл 6 декабря около 23:45 в районе пересечения улиц Сент-Антуан и Сквер-Виктория, в боро Виль-Мари.
Ссора в салоне автомобиля
Как сообщил представитель полиции Монреаля, между водителем и двумя пассажирами произошёл словесный конфликт. После этого водитель остановил автомобиль и попросил пассажиров выйти.
Один из пассажиров, по данным следствия, достал нож и стал угрожать водителю, сделав при этом ссылку на его религиозную принадлежность. Второй пассажир, находившийся в машине, угроз не высказывал.
Водитель обратился в полицейский участок спустя несколько дней после происшествия и подал официальное заявление.
Поскольку угрозы, предположительно, были направлены против водителя на почве его происхождения или вероисповедания, дело было передано в отдел по расследованию преступлений на почве ненависти. На данный момент задержаний не произведено, полиция разыскивает как подозреваемого, так и свидетеля инцидента.
Реакция мусульманской общины
На произошедшее отреагировал Национальный совет канадских мусульман (NCCM), назвав инцидент серьёзным актом исламофобского насилия.
В своём заявлении организация утверждает, что пассажир якобы потребовал от водителя подтвердить, является ли он мусульманином, прежде чем вытащить нож и начать угрожать. По версии NCCM, водитель избежал серьёзных последствий благодаря вмешательству другого пассажира.
«Хватит — никто в Квебеке не должен бояться за свою жизнь из-за своей религии», — заявили в NCCM, призвав политических лидеров публично осудить произошедшее и принять конкретные меры по борьбе с преступлениями на почве ненависти.
Организация подчеркнула, что находится в контакте с правоохранительными органами и другими сторонами, добавив, что для полной картины событий требуется дополнительная проверка фактов и обеспечение ответственности виновных.
Расследование продолжается
Полиция Монреаля подтверждает, что расследование продолжается. Правоохранители призывают всех, кто мог стать свидетелем происшествия или располагает дополнительной информацией, обратиться в полицию.
Инцидент вновь привлёк внимание к проблеме преступлений на почве ненависти и вопросам безопасности работников сервисных профессий, которые ежедневно сталкиваются с незнакомыми людьми и потенциальными рисками.
Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG