Население Канады сократилось впервые с начала пандемии

Население Канады сократилось примерно на 76 тысяч человек в период с июля по октябрь, следует из предварительных оценок Статистического управления Канады (Statistics Canada).

Основной причиной снижения стал резкий спад числа временных резидентов, связанный с ужесточением иммиграционной политики федерального правительства.

Согласно опубликованному в среду отчёту за третий квартал, по состоянию на 1 октября численность населения страны оценивалась в 41 575 585 человек.

Рекордное сокращение временных резидентов

Ключевым фактором снижения стала беспрецедентная убыль числа нерезидентов с временным статусом — минус 176 479 человек, что стало крупнейшим падением с начала ведения сопоставимой статистики.

На 1 октября 2025 года в Канаде проживало около 2,8 миллиона временных резидентов, что составляет 6,8% от общего населения. Для сравнения: 1 июля их было около трёх миллионов, или 7,3%.

За этот же период:

339 505 временных разрешений истекли (рекордный показатель),

(рекордный показатель), выдано было лишь 163 026 новых разрешений.

Последствия ужесточения правил

Снижение напрямую связано с изменениями в иммиграционной политике. В сентябре 2024 года тогдашний министр иммиграции Марк Миллер объявил о намерении правительства:

сократить количество учебных разрешений,

ограничить право на получение рабочих виз для супругов некоторых магистрантов и иностранных работников.

«Реальность такова, что не каждый, кто хочет приехать в Канаду, сможет это сделать — так же как не каждый, кто хочет остаться в Канаде, сможет остаться», — заявил Миллер тогда.

Первый спад со времён пандемии

Текущие данные стали первым квартальным снижением численности населения с начала пандемии COVID-19.

Начиная с четвёртого квартала 2020 года, население Канады стабильно росло. Тогда в стране проживало 38 027 406 человек, что было примерно на 1 200 меньше, чем в предыдущем квартале. С тех пор рост в значительной степени обеспечивался именно за счёт иммиграции и притока временных резидентов — студентов и иностранных работников.

Что дальше?

Эксперты отмечают, что сокращение числа временных резидентов может снизить давление на рынок жилья, инфраструктуру и социальные службы, однако одновременно создаёт риски для рынка труда, особенно в сферах, зависящих от иностранных работников и студентов.

Предварительные данные ещё могут быть уточнены, но уже сейчас ясно: Канада вступает в новый этап демографического развития, где рост населения больше не гарантирован и всё сильнее зависит от политических решений.

