В Киеве в первом чтении одобрен закон о запрете на Украине деятельности УПЦ

На территории Украины будет запрещена деятельность связанных с Россией религиозных организаций, заявила 19 октября пресс-служба Верховной рады Украины в своем Telegram-канале.

На территории Украины будет запрещена деятельность связанных с Россией религиозных организаций, заявила 19 октября пресс-служба Верховной рады Украины в своем Telegram-канале.

Пресс-служба сообщила, что предусматривающий это запрещение законопроект был принят Радой в первом чтении.

Пресс-служба пояснила, что под действие этого законопроекта подпадает крупнейшая религиозная организация на территории Украины — Украинская православная церковь (УПЦ), относящаяся ранее к Московскому патриархату.

Напомним, руководство УПЦ после того, как 24 февраля 2022 года подразделения армии Российской Федерации пересекли границы Украины, заявила о своей независимости от Русской православной церкви, однако не заявило о том, УАЦ стала автокефальной церковью.

ПЦУ была создана в начале 2019 года за счет объединения двух неканонических украинских раскольничьих религиозных структур, непризнанных ни одной поместной церковью: Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).

Варфоломей даровал ПЦУ автокефалию и статус поместной митрополии Константинопольского патриархата, посягнув на каноническую территорию Русской православной церкви (РПЦ), что вызвало резкую реакцию РПЦ. В результате РПЦ прервала какие-либо взаимоотношения с Константинопольским патриархатом.

На данный момент ПЦУ, помимо Фанара, признана лишь Элладской церковью и Александрийским патриархатом. Единственной признанной всеми церквями канонической православной церковью на Украине является Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), деятельность которой теперь запрещена.