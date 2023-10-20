В WhatsApp теперь есть возможность использовать два аккаунта одновременно

Возможность использовать два аккаунта одновременно появилась в мессенджере WhatsApp, сообщается 19 октября в официальном блоге мессенджера.

Возможность использовать два аккаунта одновременно появилась в мессенджере WhatsApp, сообщается 19 октября в официальном блоге мессенджера.

Компания заявляет, что «теперь не нужно выполнять выход при каждой смене аккаунта, а также носить с собой два телефона или беспокоится о том, что вы случайно отправите сообщение не из того аккаунта».

Для заведения второго аккаунта пользователям, как и раньше, потребуются еще один номер телефона и сим-карта. Чтобы создать второй аккаунт следует зайти в настройки, нажать на стрелку рядом с именем и выбрать пункт «Добавить аккаунт».

Ранее сообщалось, что в приложении для устройств на базе iOS появилась функция вручную переключаться между режимами записи аудио- и видеосообщений.

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах Android, у которых операционная систем (ОС) старее версии 5.0.

Разработчики отметили, что они определяют, сколько устройств используют то или иное программное обеспечение, и на основании этого признают устаревшими ПО, у которых меньше всего пользователей. Тех, кому грозит отключение приложения, заранее предупредят.

«Прежде чем мы прекратим поддержку вашей операционной системы, вы получите соответствующее уведомление непосредственно в WhatsApp. Мы несколько раз напомним вам о необходимости обновления», — говорится в сообщении.