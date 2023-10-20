Канада ввела санкции против шести российских телеканалов, вещающих в Молдавии

Канада ввела санкции против шести молдавских телеканалов. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны. Они были обвинены в дезинформации при освещении специальной военной операции России.

Канада ввела санкции против шести молдавских телеканалов. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны. Они были обвинены в дезинформации при освещении специальной военной операции России.

Речь идет о телеканалах «Первый в Молдове», РТР, Accent TV, «НТВ Молдова», ТВ6 и «Орхей ТВ». В декабре 2022 года у каналов отозвали лицензии на вещание. Введение санкций объяснили «предвзятым и манипулятивным» отражением событий в Молдавии и конфликта на Украине.

Накануне власти Молдавии лишили лицензии телеканал «Первый в Молдове», который ретранслировал передачи российского Первого канала. «Члены совета большинством голосов отказали в продлении лицензии на вещание телеканалу «Первый в Молдове» из-за нарушения телеканалом собственной концепции вещания», — говорится в сообщении.

В начале октября Россия запретила въезд в страну председателю Совета по телевидению и радиовещанию Молдавии Лилиане Вицу и журналисту Михаилу Сиркели. В МИД РФ заявили, что эти журналисты причастны к ограничениям прав российских журналистов. Накануне российские дипломаты заявили решительный протест послу Молдавии из-за «политически мотивированного преследования русскоязычных СМИ, а также разжигания антироссийских настроений».