Масоны в Канаде, история и сегодняшний день

Масонское братство в Канаде, его история и сегодняшний день этого тайного общества.

Тайна масонов – это ритуал, традиция и красивая легенда. Сегодня масоны действуют открыто, издают журналы и бюллетени, в которых публикуют списки членов, их фотографии и должности. К примеру, в Канаде, председатель великой масонской ложи работал деканом факультета Университета МакГилл, а один из его заместителей был заведующим кафедрой в Монреальском университете.

Первый этаж сегодняшнего Масонского храма Монреаля, расположенного по адресу 1805 Sherbrooke Ouest, отдан под детский сад, а перед храмом стоит огромная рекламная доска с масонскими символами, приглашающая посетить святилище, вход в которое, в обычные «непандемийные» времена открыт для всех. Так как масонские ложи не должны вести рекламу, то руководство поясняет, что реальность ломает устоявшиеся правила. Кстати, сегодня секретарь общества – женщина, что было немыслимо ещё в конце XX века.

Сегодня канадские масоны содержат большую больницу, поддерживают ряд благотворительных фондов, учредили ряд стипендий в учебных заведениях.

Членство в ложе бесплатно, но на деле регулярные сборы на благотворительность и подписка на свою прессу (специально установлены высокие подписные цены) отсеивают бедных (может быть, никто и слова не скажет, если ты не будешь сдавать раз в месяц 200 долларов на помощь больнице, но все сдают, а ты как же?).

Масонские же ритуалы сохранены с былых времен: в ложе те же ступени посвящения (их свыше 30), очень красочен торжественный прием в члены общества, где участники предстают в чёрных мантиях, в полутёмном зале, освещённом факелами…

В Квебеке существует отдельное общество масонов – тайное братство Жака Картье, но это братство, масонское по ритуалам и целям, никоим образом не общается с официальными масонами, потому что братство Жака Картье – организация сторонников независимости, лиц, “чуждых” этой политике в общество не прнимают.

Интересно, что в сентябре 1759 года, перед решающей битвой за Канаду, оба командующих враждебными армиями – британской и французской – и оба масоны, обменялись подарками и, судя по всему, встретились на тайном заседании масонской ложи. В монреальском храме масонов вывешена огромная картина маслом посвященная этой встрече.