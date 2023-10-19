“Друзья мои, прекрасен наш союз!” Сегодня – День Лицея!

















Что-то сегодня не видела публикаций, связанных с такой интересной датой. И не российской вовсе. Лицеи есть повсюду, даже в нашем Монреале! А по сему – с праздником! Что-то сегодня не видела публикаций, связанных с такой интересной датой. И не российской вовсе. Лицеи есть повсюду, даже в нашем Монреале! А по сему – с праздником!

Друзья мои, прекрасен наш союз! Он, как душа, неразделим и вечен — Неколебим, свободен и беспечен, Срастался он под сенью дружных муз. Куда бы нас ни бросила судьбина И счастие куда б ни повело, Всё те же мы: нам целый мир чужбина; Отечество нам Царское Село. А.С. Пушкин

Октябрь 1811 года вошел в историю нашей страны открытием Императорского лицея в Царском Селе. Это был первый лицей в России. Целью этого учебного заведения было «образование юношества, особенно предназначенного к важным частям службы государственной». Лицеем назвал новую школу автор ее проекта М. М. Сперанский, советник императора Александра I.

В Царскосельском лицее воспитанники обучались 6 лет, осваивая не только науки, но и этикет, различные физические, исторические и математические дисциплины, изящные искусства. В те времена считалось, что выпускники Царскосельского лицея должны были стать чиновниками высокого ранга, а также политическими деятелями. Лицеист мог выбрать военную или гражданскую службу и получить определенный чин или звание.

На сегодняшний день Царскосельский лицей стал музеем, в котором была полностью воссоздана обстановка времен обучения Александра Сергеевича Пушкина. В 1917 году лицей был закрыт и больше не принимал учеников, а во время Великой Отечественной войны был разграблен. Лишь в 1947 году его начали реставрировать.

Вместе с Пушкиным Императорский Царскосельский лицей окончили выдающиеся представители российской интеллигенции. Давайте вспомним имена Вильгельма Кюхельбекера, Ивана Пущина, Константина Данзаса, Антона Дельвига, Федора Матюшкина, Александра Горчакова и многих других. Они не только учились с будущим великим русским поэтом на одном курсе, но и дружили с ним после окончания лицея.

Свободное время лицеисты тратили не только на проказы, побеги из Лицея и шуточные дуэли, много времени они посвящали и литературе. Пушкин с друзьями выпускали рукописные литературные журналы: «Вестник», «Неопытное перо», «Для удовольствия и пользы», «Лицейский вестник». В журналах они писали друг на друга эпиграммы (которые нередко приводили к ссорам и дуэлям), высмеивали лицейские порядки и рисовали карикатуры.

Всех причастных – с днем лицея! А лицеистам – успехов в учебе и неплохого поведения!