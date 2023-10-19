Канада собирается ужесточить правила краткосрочной аренды

Правительство Канады рассматривает новые меры по ужесточению правил краткосрочной аренды, поскольку политики пытаются снизить инфляцию арендной платы за жильё.

Правительство Канады рассматривает новые меры по ужесточению правил краткосрочной аренды, поскольку политики пытаются снизить инфляцию арендной платы за жильё.

Министр финансов Христя Фриланд заявила, что правительство изучает, какие законы или постановления оно может принять, чтобы ограничить использование платформ, предлагающих арендованное жилье на несколько дней или недель.

Она похвалила провинцию Британская Колумбия, которая на этой неделе представила законопроект, запрещающий многим жителям сдавать в аренду свою инвестиционную недвижимость через Airbnb, Flipkey и подобные сервисы.

«Мы знаем, что краткосрочная аренда через такие сайты, как Airbnb и VRBO, означает, что канадцы сдают в аренду меньше домов, особенно в городских и населённых районах нашей страны», — сказала Фриланд во время пресс-конференции в Оттаве.

Она сказала, что видела оценки, согласно которым в Торонто, Монреале и Ванкувере можно было бы сдать в долгосрочную аренду ещё до 30 000 единиц жилья, если бы эти платформы были ограничены.

«Очень важно, что мы изучаем, есть ли в федеральной юрисдикции какие-либо инструменты, которые мы могли бы использовать, чтобы изменить ситуацию в этой сфере», — добавила Фриланд.

Airbnb уже заявила, что необходимо увеличить предложение жилья, но оспорила идею о том, что краткосрочная аренда является основной причиной нынешнего дефицита объектов.

Компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско раскритиковала предложенный закон Британской Колумбии, заявив, что он «вытащит деньги из карманов жителей Британской Колумбии, сделает поездки более недоступными для миллионов жителей, путешествующих по Британской Колумбии, и сократит расходы на туризм в сообществах, где собственники часто являются арендодателями», — говорится в письменном заявлении, приписываемом Алексу Хауэллу, менеджеру по политике в Канаде.

Популярность премьер-министра Джастина Трюдо пошатнулась, поскольку канадцы столкнулись с длительным периодом высокой инфляции. Статистическое управление Канады сообщило, что индекс потребительских цен в сентябре вырос на 3,8% в годовом исчислении.

Арендная плата увеличилась на 7,3% по всей стране и на 8,4% в Британской Колумбии, включая Ванкувер, один из самых дорогих рынков жилья в стране.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com