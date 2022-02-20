Чтиво выходного дня: Занимательная этимология

Интересное и неожиданное происхождение слов, которые мы используем в речи практически повседневно

Кулак.

Все русские знают это слово. Кулак – сжатая кисть руки, кулак удобен в драке для удара. Кулак – богатый крестьянин, жадный, он все хочет зажать в своем кулаке, поэтому его кулаком и прозвали. Но вот что странно: слово “кулак” есть и в тюркских языках (в турецком языке, в татарском языке). Но в этих языках слово”кулак” обозначает “ухо”! Не с турецкого или татарского языков попало это слово в русский язык? Были времена, когда татары и русские были врагами. Было даже татарское иго, когда монголы и татары господствовали над значительной частью Руси. Представляется такая картина. Татарин стоит перед русичем, чего-то требует и угрожает: если не сделаешь, то я дам тебе по уху. Для большей убедительности татарин подносит к голове русича сжатую определенным образом кисть руки. Не понимая до конца татарского языка, русич видит перед своим лицом сжатую кисть руки, слышит повторяющееся с нажимом слово “кулак”. Нет, не хочу я этого кулака, думает русич. Что сделал русич, мы не знаем, то ли нанес упреждающий удар, то ли выполнил требование врага, то ли просто убежал. Но слово “кулак” он твердо запомнил. Он был убеждён что кулак – это то, чем тебя ударить могут.

Дурак.

Все русские знают и это слово. Дурак – неумный человек. Слово дурак” тоже есть и в тюркских языках (в турецком языке, в татарском языке). Но в этих языках слово”дурак” обозначает “Стой!” или просто “остановка”. Представляется такая картина. Гонится татарин за русичем и кричит ему по-татарски: “Дурак! Дурак!”, т.е “Стой! Стой!” Русич удирает от преследователя то ли на своих двоих что есть мочи, то ли верхом на лошади, и думает: “Я не дурак! Вот тот, кто остановится, тот дурак!”

Вещий

“Как ныне сбирается вещий Олег

Отмстить неразумным хазарам”

А.С.Пушкин “Песня о вещем Олеге”

Почему Киевский князь Олег называется “вещим”? Исходя из современного понимания слов напрашивается толкование: вещий – это тот, кто может вещать (говорить), возможно, предвещать (предсказывать). Но слово “вещь” в древнерусском языке понималось как “мудрость”. Конечно, Пушкин мог написать “Как ныне сбирается мудрый Олег” – и ритм стиха сохранен, и смысл тот же. Но в летописи писали иначе, да и у Пушкиа выражение “как ныне” и слово “вещий” сразу создают ощущение старины и актуальность связи с современностью.