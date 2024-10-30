Оживится ли рынок недвижимости из-за снижения процентной ставки на прошлой неделе?

Эксперты считают, что новое снижение ключевой ставки на 50 пунктов, объявленное Банком Канады, подстегнет продажи и спрос на ипотечные кредиты среди покупателей жилья и собственников недвижимости, которые ожидали значительного снижения, прежде чем выйти на рынок.

Но не до такой степени, чтобы достичь безумного повсеместного перегрева, с которым мы столкнулись во время пандемии.

Снижение ставки оказывает стимулирующее влияние на рынок, подтверждают эксперты. « Даже ожидания снижения ставок в начале года оказали влияние на рынок», – говорит Чарльз Брант, директор отдела анализа рынка в Профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ).

В ценовом диапазоне от 600 000 долларов и ниже первые покупатели чувствуют, что наконец-то смогут позволить себе осуществить свою мечту, но конкуренция в то же время возрастет. « Если ставки еще снизятся, у нас должна быть горячая весна»,-предполагает он.

Марк Лефрансуа, лицензированный брокер по недвижимости в Royal LePage Trend, со своей стороны, отмечает рост числа звонков.

Пересмотр более низких ставок оказывает психологическое воздействие на покупателей, поскольку становится более разумным подумать о покупке первой недвижимости.

Люди не теряют голову, как это было во время пандемии. Мы видим много сделанных очень низких предложений»,-констатирует он.

« Рынок недвижимости не взорвется с сумасшедшей скоростью. Это похоже на тихий прилив.

Возникнет эффект конкуренции, поскольку на рынке по-прежнему мало недвижимости, доступной для продажи.

Опытные покупатели, кстати, на шаг впереди, потому что они увидели, как выросла стоимость их недвижимости. “Цены превысили пик 2022 года”, – уточняет Чарльз Брант.

“Житель Монреаля, чья семья больше не умещается в кондо и который хочет купить дом в Ахунтсике, Мон-Ройяле или Утремоне, находится в прекрасном положении»,-приводит он в качестве примера. Цены на квартиры на острове Монреаль выросли почти на 20 %, в то время как цены на дома для одной семьи в этих трех секторах все еще на 12% ниже цен на пике пандемии, анализирует Г-н Лефрансуа

« Некоторые банки в среду начали корректировать свою основную ставку в сторону понижения на 0,50 %, что теперь позволяет нам предлагать плавающую 5-летнюю ставку, начиная с 4,80 %», – утверждает Филипп Симар, директор по ипотечному кредитованию в Квебеке в ипотечной брокерской фирме Ratehub., который ожидает увидеть повышенный интерес со стороны инвесторов в ближайшие дни.

Что касается продления ипотеки, Филипп Симар говорит, что собственники жилья не торопятся, поскольку ожидается еще одно снижение ставки. « Вместо того, чтобы начинать думать о продлении ипотечного договора за два-три месяца до его окончания, они будут ждать до последней минуты в этом году».