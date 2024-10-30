Жители Монреаля уже не так часто развлекаются в центре города, как раньше

Новое исследование показало, что жители Монреаля стали реже бывать в центре города. В парке Жируар в Нотр-Дам-де-Грас люди в интервью рассказали, что они либо регулярно ходят в центр, либо не ходят вообще.

“Становится немного лучше, но это уже не то, что было раньше”, – сказал местный житель Филип Грауэр.

Дженнифер Ганн сказала, что она приезжает сюда “очень редко”.

“Я пенсионерка, и это мой район. Здесь есть все, что мне нужно”, – сказала она.

Герман Гилл говорит, что он ездит в центр города несколько раз в месяц. “Иногда мы с друзьями ходим в какие-нибудь торговые центры, ну и, знаете, повеселиться с друзьями, вот и все”, – сказал он.

Согласно опросу, проведенному SOM-La Presse, четверо из 10 жителей Монреаля стали реже бывать в центре города, чем до пандемии. Вице-президент SOM Винсент Бушар говорит, что это огромная цифра.

“Тенденция к снижению объясняется сочетанием работы на дому и тем фактом, что даже если вы находитесь в Монреале, добраться до центра города не всегда легко”, – сказал он.

Бушар добавляет, что жители Монреаля в возрасте старше 55 лет, скорее всего, покинут центр города, потому что “некоторые из них, возможно, вышли на пенсию или занимаются не так активно, как до пандемии”.

На пустых витринах магазинов нет недостатка в табличках “сдается в аренду”, поскольку многие рестораны и бары заявляют, что все еще пытаются восстановиться.

Владелец паба Ziggy’s говорит, что бизнес пошел на поправку, но постоянные посетители не возвращаются.

“Я бы сказал, что около 60% моих клиентов не могут нигде припарковаться. Они начали ездить на West Island и DIX30, потому что там парковка бесплатная”, – сказал Зигги Эйхенбаум.

По словам Гленна Кастанейры, исполнительного директора Montreal Centre-Ville, несмотря на то, что жители Монреаля, возможно, меньше ездят в центр города, туристов там стало больше, чем до пандемии.

“Это просто напоминание о том, что нам нужно продолжать в том же духе. Нам нужно продолжать работать над тем, чтобы центр Монреаля был в первую очередь центром Монреаля, а затем международным центром”, – сказал Кастанейра.

Он говорит, что привлечь местных жителей в гости всегда было непросто, особенно учитывая, что большинство опрошенных жителей Монреаля говорят, что приезжают в центр города реже, чем раз в неделю.

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