В Монреале уберут приветственный знак в мэрии с изображением женщины в хиджабе

Мэр Монреаля заявила, что приветственная табличка в вестибюле недавно отремонтированной мэрии Монреаля, изображающая женщину в платке, будет снята во имя секуляризма, после критики, назвавшей изображение оскорбительным.

Валери Плант заявила во время ток-шоу, которое вышло в эфир в воскресенье вечером, что изображение женщины, одетой во что-то похожее на хиджаб, или исламский головной платок, будет удалено из-за “дискомфорта”, который оно вызывает, а также потому, что учреждения должны стремиться быть светскими.

На снимке, выполненном в стиле карандашного наброска, женщина стоит между двумя мужчинами — одним, который кажется моложе и одет в бейсболку и пальто, и мужчиной постарше, скрестившим руки на груди.

“Добро пожаловать в мэрию Монреаля!” – написано над ними по-французски.

“Я думаю, мы можем говорить о разнообразии — огромном культурном богатстве Монреаля — и в то же время поддерживать светскость”, – сказала Плант в интервью ток-шоу Radio-Canada “Tout le monde en parle”.

Тем временем в ист-энде города другая фотография в хиджабе недавно вызвала споры. Публичная библиотека в районе Мерсье-Хочелага-Мезоннев использовала фотографию с детьми, в том числе улыбающуюся девочку в хиджабе, для рекламы мероприятия по чтению для детей в возрасте от трех до шести лет.

Лидер Квебекской партии Поль Сен-Пьер Пламондон заявил, что вывески у мэрии и библиотеки свидетельствуют о том, что религия начала вторгаться в общественную сферу.

Предполагаемое проникновение религии в общественные места вновь всплыло на поверхность в последние недели после того, как 11 учителей были отстранены от работы в государственной начальной школе Монреаля из-за обвинений в токсичности и навязчивом обучении религии.

Квебекское движение “Лаик”, выступающее за государственный секуляризм, заявило в июле, что изображение “оскорбляет подавляющее большинство женщин и мужчин всех религий и убеждений, которые хотят реального и очевидного секуляризма в своих государственных учреждениях во имя равенства и свободы совести”.

Летом женская правозащитная организация “За права женщин Квебека” написала Плант, назвав изображение неприемлемым, назвав хиджаб фундаменталистским религиозным символом и заявив, что решение о его демонстрации “не соответствует уровню социальной приемлемости и может только ослабить социальную сплоченность”.

В воскресенье Плант заявил, что процесс замены изображения уже начался.

В понедельник мэрия заявила, что ей больше нечего добавить по поводу появления Плант в ток-шоу, которое состоялось всего через несколько дней после того, как она объявила, что не будет баллотироваться на третий срок на выборах в следующем году.

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