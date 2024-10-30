Мост Иль-о-Тур будет полностью закрыт в эти выходные

Министерство транспорта Квебека заявило, что мост будет закрыт в обоих направлениях, чтобы работники могли перестроить полосы движения в ожидании открытия четвертой полосы, которое запланировано на конец года.
Мост будет закрыт с полуночи пятницы до 5 часов утра понедельника.
Министерство транспорта и устойчивой мобильности сообщило, что шоссе 40 в западном направлении будет закрыто между съездом 41 (Ste-Anne-de-Bellevue / boul. des Anciens-Combattants / Шоссе 20 в западном направлении / Иль-Перро) и въезд с авеню Сен-Шарль.
Движение по полосам в восточном направлении будет закрыто между съездом 35 (Водрей-сюр-ле-Лак / Водрей-Дорион / ав. Сен-Шарль) и въездом с бульвара Ветеранов-Комбатантов. Объездные пути будут обозначены временными указателями.
На время закрытия движение по платному шоссе № 30 будет приостановлено.
Министерство транспорта рекомендует автомобилистам пользоваться общественным транспортом и ожидать увеличения времени в пути в этом районе.
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