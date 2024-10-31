В центрах для бездомных в Квебеке очень мало мест

Вот уже несколько месяцев из монреальского района Сент-Анри, где находится дневной центр Бенуа Лабра для бездомных, поступают звонки с просьбой переехать в другое место.

Эти звонки вызваны опасениями за безопасность детей, посещающих близлежащую школу.

В августе министр социальных служб Лайонел Кармант выдвинул идею о запрете мест, где можно употреблять безопасные продукты, и дневных центров, расположенных рядом со школами и детскими садами.

Однако такая политика приведет к ликвидации подавляющего большинства заведений.

“Мы провели математические расчеты и пришли к выводу, что практически нет свободных мест для бездомных, которые находились бы ближе чем в 250 метрах от школы или детского сада”, – сказал Джереми Ламарш из RAPSIM, группы поддержки бездомных в Монреале.

По словам главы миссии Welcome Hall, под угрозой окажутся даже устоявшиеся службы.

“В Монреале есть по меньшей мере 100 примеров социальных служб для уязвимых слоев населения, которые находятся в районах, близких к школам и детским садам, и они очень хорошо организованы и востребованы в этом сообществе”, – сказал исполнительный директор Сэм Уоттс.

Правозащитники единодушны в одном: переселить бездомных из жилых кварталов в районы, где они никому не будут мешать, невозможно.

Бездомные, по их словам, как правило, остаются там, где находят помощь и ресурсы, но это не значит, что где-то должны открываться дневные центры или пункты приема безопасных наркотиков.

“Я думаю, что мы всегда должны думать об этом в каждом конкретном случае в зависимости от того, какой группе населения мы пытаемся помочь, потому что бездомные очень неоднородны”, – сказал президент и исполнительный директор Old Brewery Mission Джеймс Хьюз. “Они не подходят для всех”.

В настоящее время власти Монреаля изучают, как растущее число бездомных влияет на соседние районы.

Кармант сказал, что Квебек все еще думает о том, как наилучшим образом решить эту проблему.

“Дело скорее в количестве людей, посещающих эти дневные центры. Поэтому нам нужен разумный подход, который позволит решить проблему не только в Монреале, но и во всем Квебеке”.

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