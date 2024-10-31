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Новости 58% канадцев убеждены, что в страну приезжает слишком много иммигрантов
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Иммиграция в Канаду.

58% канадцев убеждены, что в страну приезжает слишком много иммигрантов

Виктория Христова Окт 31, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи 58% канадцев убеждены, что в страну приезжает слишком много иммигрантов отключены 1 Просмотров

Большое число канадцев полагает, что уровень иммиграции в страну чрезмерен, и что среди тех, кто объявляет себя беженцами, есть значительная доля, которая таковыми не является. Более того, многие новички не принимают канадские ценности.

 

Данные этого мнения подтверждают результаты исследования, проведенного Институтом окружающей среды, зафиксировавшего снижение общественной поддержки иммиграции в Канаде, сообщает газета The Tribune 28 октября.

Согласно опросу, почти 60% (58%) канадцев выражают подобные взгляды. Это представляет собой увеличение на 14 пунктов по сравнению с 2023 годом.

В исследовании указано, что, хотя почти 70% участников согласны, что иммиграция положительно отражается на экономике страны, этот процент сокращается второй год подряд.

Касательно причин беспокойства по поводу иммиграции, канадцы озабочены возможностью размещения новоприбывших, учитывая дефицит жилья и его стоимость, а также экономическую ситуацию, перенаселенность и потенциальное бремя на госбюджет.

По планам Канада намерена принять 485 000 новых иммигрантов в 2024 году и еще 500 000 в 2025 и 2026 годах.

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