58% канадцев убеждены, что в страну приезжает слишком много иммигрантов

Данные этого мнения подтверждают результаты исследования, проведенного Институтом окружающей среды, зафиксировавшего снижение общественной поддержки иммиграции в Канаде, сообщает газета The Tribune 28 октября.
Согласно опросу, почти 60% (58%) канадцев выражают подобные взгляды. Это представляет собой увеличение на 14 пунктов по сравнению с 2023 годом.
В исследовании указано, что, хотя почти 70% участников согласны, что иммиграция положительно отражается на экономике страны, этот процент сокращается второй год подряд.
Касательно причин беспокойства по поводу иммиграции, канадцы озабочены возможностью размещения новоприбывших, учитывая дефицит жилья и его стоимость, а также экономическую ситуацию, перенаселенность и потенциальное бремя на госбюджет.
По планам Канада намерена принять 485 000 новых иммигрантов в 2024 году и еще 500 000 в 2025 и 2026 годах.
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