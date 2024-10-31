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Новости Продовольственный банк Западного острова вынужден отказывать новым клиентам
Фото из открытых источников

Продовольственный банк Западного острова вынужден отказывать новым клиентам

Степан Артемьевский Окт 31, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Продовольственный банк Западного острова вынужден отказывать новым клиентам отключены 1 Просмотров

Впервые в истории West Island Mission не будет обслуживать новые семьи в этот праздничный сезон.

 

Некоммерческая организация сможет помочь только тем, кто уже является ее клиентами.

“Не очень приятно, когда нам приходится говорить “нет”. Нам не нравится, когда приходится отказывать”, – заявила исполнительный директор Сюзанна Скэрроу.

Организация заявила, что после пандемии COVID-19 у нее возникли проблемы с наличием продовльствия для удовлетворения нужд клиентов.

Количество записавшихся увеличилось с 250 семей до 400.

“На Западном острове бедность не была такой, какой мы видим ее сейчас”, – сказал Скэрроу.

Бедность становится все более серьезной проблемой по всей провинции. В 2024 году продовольственные банки Квебека ежемесячно удовлетворяли почти три миллиона запросов на продовольственную помощь.

В прошлом году их число составляло около 2,6 миллиона.

В прошлом году “Муассон Монреаль” ежемесячно удовлетворял почти миллион просьб о продовольственной помощи, что является абсолютным рекордом в провинции.

Организация сообщила, что выделит 40 грантов на сумму до 40 000 долларов, чтобы помочь общественным организациям установить кухни, приобрести автомобили для привоза продуктов питания и приобрести холодильное оборудование.

Миссия на Западном острове строит централизованную кухню, чтобы лучше обслуживать нуждающихся, и Скэрроу сказал, что эту инициативу можно только приветствовать.

“Мы воспользуемся всеми возможными преимуществами в отношении доступных грантов, потому что это необходимо”, – сказал Скэрроу.

Тем временем, поскольку спрос на продовольствие растет, Скэрроу готовится к тому, что должно произойти.

“Несколько лет назад это вызывало беспокойство”, – сказала она. “Сейчас мы находимся в чрезвычайном положении”.

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