Продовольственный банк Западного острова вынужден отказывать новым клиентам

Впервые в истории West Island Mission не будет обслуживать новые семьи в этот праздничный сезон.

Некоммерческая организация сможет помочь только тем, кто уже является ее клиентами.

“Не очень приятно, когда нам приходится говорить “нет”. Нам не нравится, когда приходится отказывать”, – заявила исполнительный директор Сюзанна Скэрроу.

Организация заявила, что после пандемии COVID-19 у нее возникли проблемы с наличием продовльствия для удовлетворения нужд клиентов.

Количество записавшихся увеличилось с 250 семей до 400.

“На Западном острове бедность не была такой, какой мы видим ее сейчас”, – сказал Скэрроу.

Бедность становится все более серьезной проблемой по всей провинции. В 2024 году продовольственные банки Квебека ежемесячно удовлетворяли почти три миллиона запросов на продовольственную помощь.

В прошлом году их число составляло около 2,6 миллиона.

В прошлом году “Муассон Монреаль” ежемесячно удовлетворял почти миллион просьб о продовольственной помощи, что является абсолютным рекордом в провинции.

Организация сообщила, что выделит 40 грантов на сумму до 40 000 долларов, чтобы помочь общественным организациям установить кухни, приобрести автомобили для привоза продуктов питания и приобрести холодильное оборудование.

Миссия на Западном острове строит централизованную кухню, чтобы лучше обслуживать нуждающихся, и Скэрроу сказал, что эту инициативу можно только приветствовать.

“Мы воспользуемся всеми возможными преимуществами в отношении доступных грантов, потому что это необходимо”, – сказал Скэрроу.

Тем временем, поскольку спрос на продовольствие растет, Скэрроу готовится к тому, что должно произойти.

“Несколько лет назад это вызывало беспокойство”, – сказала она. “Сейчас мы находимся в чрезвычайном положении”.

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