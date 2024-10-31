Квебек лидирует в области электромобилей. Сохранится ли спрос на них?

По словам автомобильного журналиста Мэтта Сен-Пьера, у потребителей никогда не было большего выбора, когда речь заходила об электромобилях (EV), но после многих лет устойчивого роста отрасль находится на перепутье.

“Что бросается в глаза, так это замедление темпов развития электромобилей”, – сказал Сен-Пьер, что привело к некоторой турбулентности на рынке, в том числе в Квебеке, который сделал ставку на электротранспорт.

Представители отрасли провели пресс-конференцию в понедельник, чтобы противостоять тому, что они назвали негативной прессой.

Президент и исполнительный директор Electric Mobility Canada Дэниел Бретон заявил, что прогноз на самом деле хороший, и Квебек достигнет своей цели на 2026 год – 32,5% продаж электромобилей – на два года раньше срока.

“Таким образом, все не так плохо, как говорят люди”, – сказал он.

Базирующееся в Монреале агентство экономического развития Propulsion Quebec заявило, что такие факторы, как экономика, международная конкуренция и политическая неопределенность к югу от границы, привели к некоторой нестабильности.

“Рынок есть, спрос есть. Нам просто нужно набраться терпения”, – сказала генеральный директор Мишель Лламбиас Менье.

Она говорит, что инвестиции в аккумуляторные технологии во многом помогут снизить цены на электромобили и открыть рынки сбыта.

“Начиная с предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых и заканчивая переработкой компонентов для аккумуляторов, создается впечатление, что мы не очень тщательно выбирали сектор, в который инвестировали”, – сказал Лламбиас Менье.

“Мы видим, что эти колебания являются нормальными. Этого ожидали”.

Квебек по-прежнему лидирует по спросу на электромобили, но отраслевые эксперты говорят, что настоящее испытание будет в 2027 году, когда субсидии будут полностью отменены.

“Я ожидаю, что до конца года как можно больше людей, которые подумывают о приобретении нового электромобиля, получат его, что принесет автопроизводителям отличные результаты и сделает провинцию Квебек самой зеленой территорией, если хотите, в Северной Америке”, – сказал Сен-Пьер. сказал.

Он сказал, что лучшим вариантом является лизинг или выбор в пользу гибрида, добавив, что электромобили в конечном итоге обгонят автомобили, работающие на газе, просто это может занять немного больше времени.

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