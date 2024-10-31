WP отказалась поддержать Харрис, нарушив почти полувековую традицию

Американское издание The Washington Post прервало традицию и впервые за 36 лет решило не поддерживать какого-либо кандидата на президентских выборах в США.

Как сообщил директор издания Уильям Льюис, газета больше не будет выражать свою поддержку кандидатам в президенты.

С 1976 года она всегда поддерживала демократов, кроме выборов 1988 года.

«The Washington Post отказывается поддерживать любого из кандидатов на предстоящих выборах, как и на всех будущих президентских выборах», — указал Льюис в колонке «Мнение».

Свою поддержку кандидату в президенты The Washington Post впервые выразила в 1952 году, когда отдала предпочтение республиканцу Дуайту Эйзенхауэру.

Затем в 1976 году газета поддержала демократа Джимми Картера и продолжала делать это на протяжении многих лет, за исключением выборов 1988 года, когда она не поддержала ни одного из участников.

По информации, полученной из источников, редакция подготовила статью в поддержку Камалы Харрис, однако она не была опубликована.

Решение о нежелании поддерживать кандидатов принял владелец The Washington Post, основатель Amazon Джефф Безос.

Это вызвало негативную реакцию среди читателей и сотрудников, включая отставку колумниста Роберта Кагана.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.