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Экономика Недвижимость Жители Квебека считают, что плохо разбираются в недвижимости!
Фото: https://www.pexels.com/

Жители Квебека считают, что плохо разбираются в недвижимости!

Olga Ouspenski Окт 31, 2024 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Комментарии к записи Жители Квебека считают, что плохо разбираются в недвижимости! отключены 1 Просмотров

Невероятно!  6 из 10 жителей Квебека считают, что плохо понимают риски, связанные со сделкой с недвижимостью.
Тем не менее пытаются продавать и покупать недвижимость без помощи риелтора!
Об этом свидетельствует опрос, проведенный компанией Léger Marketing по заказу OACIQ среди 1001 жителя Квебека.
Исследование показывает, что, хотя большинство респондентов правильно идентифицируют определенные риски, пробелы остаются.
Например, 44% ошибочно полагают, что они защищены Законом о брокерской деятельности в сфере недвижимости при покупке/ продажи недвижимости без использования услуг риелтора, а 36% полагают, что риелтор может представлять как продавца, так и покупателя в одной и той же сделке.
Они никогда не слышали, что это невозможно. Однако 90% осознают риск покупки без инспекции перед покупкой.
Чтобы лучше понимать риски, связанные с покупкой или продажей недвижимости, позвоните риелтору!
Услуги риелторов остаются бесплатными для покупателей.
Приобретение недвижимости-  одна из самых важных покупок в вашей жизни, которая требует юридических и правовых знаний.
Риелтор в Квебеке выполняет работу юриста и вашего адвоката и сопровождает вас в течение нескольких месяцев.
Деятельность риелтора застрахована и его клиенты защищены Законом о брокерской деятельности в сфере недвижимости.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками. 

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

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