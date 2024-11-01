С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает прекрасный осенний день, вне зависимости от погоды!

А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

Если вы любите гадания и являетесь кофеманом, то сегодня у вас есть шанс отметить интересный праздник — 1 ноября празднуется День гадания на кофейной гуще.

Международный день вегана (World Vegan Day) — праздник, появившийся 1 ноября 1994 года, когда Веганское общество (Vegan Society) отмечало свое 50-летие.

В этот день православные отмечают перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского — святого, почитаемого в качестве покровителя болгарского народа. На Руси в Иванов (Иоаннов) день провожали осень и встречали зиму. С этого времени начинались настоящие морозы. «Кто в ноябре не зябнет, тому и в крещенскую стужу не замерзнуть», — приговаривали люди.

1 ноября 1941 года комиссия по мостам закончила третью переправу в непосредственной близости от водопадов, построив Радужный мост (Rainbow Bridge), используемый для автомобильного и пешеходного движения между США и Канадой . Его длина составляет порядка 440 м, а свое название он получил из-за радуги, постоянно висящей над водопадом, так как лучи солнца, пересекаясь с брызгами, преломляются и превращаются в радугу.

1 ноября 1997 года начал вещание Общероссийский государственный телеканал «Культура». Он был учрежден 25 августа 1997 года соответствующим Указом Президента РФ.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся серединой осени! Еще нас ждут теплые деньки, но уже начинается прекрасный листопад, появились кленовые ковры под ногами и буйное разноцветье деревьев! Не болейте, и вдыхайте аромат царицы – осени!

С добрым утром, Монреаль! С добрым октябрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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