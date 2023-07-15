Чтиво выходного дня: Интересные факты со всего мира

Ряд интересных фактов из разных областей знаний

Ватиканская библиотека – один из самых охраняемых в мире объектов: ее защита серьезнее, чем у любой из существующих атомных электростанций. Помимо многочисленных швейцарских гвардейцев на страже библиотеки стоят современные автоматические системы, образующие несколько уровней защиты. О секретных архивах Ватикана стало известно в 1611 году при Папе Павле V. Попасть туда может ограниченный круг лиц. Некоторые ученые, имеющие рекомендательное письмо, могут попасть в святая святых, но вход туда регламентирован и допускает в год посещение двоих человек. При этом, вход в архив не предполагает свободного перемещения и доступа к любым документам. Посетитель указывает интересующую его тему, и ему подбирают соответствующую литературу. Такая закрытость вызывает вопросы и рождение версий о том, что на самом деле хранит архив Ватикана. Вероятно, именно там хранится библиотека Ивана Грозного и Александрийская.

Первые железные изделия. По преданию, первыми кователями железа были загадочные халибы, обитавшие в середине II тысячелетия в горах Армении. В те времена – да и много позже, вплоть до средних веков – печи не давали температуры, достаточной для плавки железа; металл получали в тестообразном состоянии с примесью шлака – но халибы придумали способ избавиться от шлака с помощью длительной ковки. Почти полтысячелетия халибы ревниво хранили свой секрет, ставили заставы в горах и убивали непрошеных соглядатаев. Металлургия железа была великой тайной и великим открытием – ведь железная руда была повсюду; железо было гораздо дешевле меди, и стоило приоткрыться завесе тайны, как новый металл распространился бы по всему свету и преобразил жизнь людей. Это произошло в конце II тысячелетия; настало время железных топоров, пил и мотыг, люди одержали еще одну победу над природой, позволившую им с легкостью корчевать леса и поднимать целину.

Батут был придуман эскимосами, чтобы во время охоты на китов замечать добычу как можно раньше. Для прыжков использовали натянутую шкуру моржа, которая подбрасывала на высоту почти 4-го этажа.

Напудренные парики стали модными в XVII и XVIII веках. Считается, что моду на мужские парики ввел французский король Людовик XIV из-за того, что в подростковом возрасте начал интенсивно лысеть. С этого момента белый парик стали носить все: аристократы, солдаты и даже простолюдины. Всего было две основные причины, обеспечившие их популярность. Первая — вши. С парика их намного проще вывести, чем с волос. Вторая — сифилис, одно из проявлений которого — очаговое выпадение волос на голове. Парик лучше всего скрывал эту проблему.

Ваффенлауф – это разновидность швейцарского марафона, в котором может принять участие каждый действующий или бывший солдат. Учасники обязаны иметь при себе армейскую винтовку (например, K31, Stgw 57 или Stgw 90), военную форму и рюкзак с определенным весом. На фото – абсолютный чемпион Альбрехт Мозер, который выигрывал это соревнование более 50 раз, неся свою старую винтовку K31.

Немногие знают, что у Белки и Стрелки на самом деле были другие клички. В институте Белку звали Альбиной, а Стрелку – Маркизой. Когда собаки слетали в космос и вернулись, надо было давать информацию в прессу. О полёте доложили маршалу Неделину. Он, конечно, обрадовался, но вспылил: «Как это советские собаки могут носить такие прозвища?! Надо срочно придумать им другие!» И распорядился назвать их Белкой и Стрелкой.

Днем рождения джинсов считается 20 мая 1873 года, когда Джейкоб Дэвис и Ливай Стросс получили патент на создание рабочих комбинезонов для фермеров и шахтеров. Изготовленная из денима (serge de Nîmes — ткань из Нима) форма, с заклепками на карманах и двойной оранжевой строчкой (которая стала торговым знаком), была буквально вечной. С 1890 года джинсы стали маркировать номерами партии — так возникли знаменитые Levi’s 501. Джинсы создавались преимущественно в форме комбинезонов. Со временем пуговицы заменили молниями, а в 1918 года фирма Levi’s запустила женскую одежду. Джинсы для девушек, в отличие от мужских, застегивались слева сбоку, а не спереди. Джинсы, которые долгое время были просто рабочей одеждой, обрели популярность благодаря голливудским вестернам 1930-х годов. Мода на ковбоев захлестнула всю Америку, и Levi’s в 1934 году выпускают первые женские джинсы, которые для прекрасной половины США стали символом равенства и свободы. Годом позже в Vogue вышла статья о ранчо со снимками девушек в джинсах. Это была уже не униформа, а новая мода.