Airbnb сообщает, что убытки мужчины, ограбивленного в арендуемом доме в Монреале, не были покрыты

Житель Торонто рассказал, что на прошлой неделе был ограблен отель Airbnb, в котором он остановился в Монреале, и узнал, что компания, предоставляющая краткосрочную аренду, не покрывает его убытки.

23-летний Кифер Зонненберг любит путешествовать и, по его оценкам, останавливался в сотнях отелей Airbnb.

Поэтому, когда на прошлой неделе он и его друг забронировали поездку из Торонто в Монреаль, они забронировали номер в районе Плато.

“Мы подумали, что это было потрясающе. И место, где мы остановились, выглядело великолепно. Так что, да, я имею в виду, что для Airbnb это тоже была достойная цена”, – сказал он в интервью.

После посещения туристических достопримечательностей, от “Шварца” до “Белл-центра”, чтобы посмотреть игру Habs, он сказал, что они отлично провели время. Но после игры.

“Это было действительно странно, потому что мы ввели комбинацию замков и начали открывать дверь, но замок на двери в нашу квартиру был закрыт, – сказал он.

Они позвонили хозяину, и тот забронировал им другое место на ночь, ибо было уже поздно, и слесарь мог прийти только утром. Когда они вернулись на следующий день, то обнаружили, что часть их багажа пропала.

Зонненберг сказал, что у него пропали фотоаппарат, объектив, аккумуляторы, зарядные устройства и AirPods. В тот же день именно эти товары появились в рекламе Facebook Marketplace, размещенной в этом районе.

Зонненберг связался с продавцом, но решил не рисковать и пошел в полицию, чтобы подать заявление. Связавшись с Airbnb и сообщив им о случившемся, он обнаружил, что его убытки не будут покрыты.

“У меня нет дополнительной страховки через Airbnb, о существовании которой я даже не подозревал”, – сказал он.

“Мы очень серьезно относимся к подобным сообщениям”, – сказал представитель Airbnb в интервью CTV News. “Мы активно расследуем инцидент и установили контакт с гостем, чтобы оказать ему дальнейшую поддержку”.

Зонненберг сказал, что он не думал о приобретении туристической страховки для поездки из Торонто в Монреаль, но представитель CAA в Квебеке Дэвид Марсил сказал, что люди не должны предполагать, что они застрахованы, путешествуя по Канаде.

“Если вы путешествуете, вы должны иметь страховку независимо от того, где вы находитесь”, – сказал он. “Позвоните своему страховщику, спросите … на какую сумму вы застрахованы? Каковы ограничения?”

Зонненберг сказал, что у него остался единственный вариант – оформить страховку своего арендатора, что может повлиять на его страховую компенсацию, добавив, что его история должна послужить предупреждением для других, прежде чем бронировать жилье на Airbnb.

“Не позволяйте чему-то подобному испортить вам поездку”, – сказал он…..

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