Оппозиционные силы в Канаде начали переговоры с целью отстранения правительства Трюдо.

Канадская партия «Квебекский блок» выработала стратегию для объединения различных оппозиционных групп с целью совместного свержения кабинета министров под руководством премьера Джастина Трюдо.

Канадская партия «Квебекский блок» выработала стратегию для объединения различных оппозиционных групп с целью совместного свержения кабинета министров под руководством премьера Джастина Трюдо.

Об этом сообщил лидер блока Ив-Франсуа Бланше, отметив, что такие обсуждения уже идут.

«Мы на данном этапе ведем переговоры с партиями оппозиции для того, чтобы правительство было отправлено в отставку», – цитирует его телеканал CBC.

Он также напомнил, что нынешний кабинет министров не выполнил своих обязательств по увеличению пенсий и обеспечению дополнительной защиты для сельскохозяйственного сектора страны.

«Можно утверждать, что дни этого правительства считаны», – добавил Бланше.

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