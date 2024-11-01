Оттава назвала главу МВД Индии организатором заговоров против канадцев

Оттава обвинила министра внутренних дел Индии в организации заговоров против канадских граждан.

Как сообщает телеканал, данное утверждение озвучил заместитель министра иностранных дел Канады Дэвид Моррисон во время слушаний в парламентском комитете по вопросам общественной и национальной безопасности.

Канадское правительство обвинило Амита Шаха, главу МВД Индии, в разработке планов по нападению, запугиванию и даже убийству канадских сикхов на территории Канады.

В ходе заседания Моррисон подтвердил, что именно Шах стоит за этими действиями, на что журналисты обратили его внимание.

14 октября индийское Министерство иностранных дел опубликовало заявление, категорично отвергающее эти обвинения и назвавшее их абсурдными.

Индийский посол в Канаде Санжай Кумар Верма также опроверг причастность индийских дипломатов к убийству сикхского лидера Хардипа Сингха Ниджара, назвав обвинения истерическими и политически мотивированными.

В ответ на эти события Индия решила отозвать ряд своих дипломатов из Оттавы и выслать шесть канадских представителей из Нью-Дели.

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