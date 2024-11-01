В Канаде драйверша при погружении чуть не застряла внутри гигантского айсберга

Она ныряла вместе с оператором и экс-супругом, планируя задокументировать крупнейший айсберг.
Погружение началось в местах, где пресная вода соединялась с соленой, создавая различные плотности и, таким образом, мощные водовороты и течения.
Во время погружения группа наблюдала за кристально чистыми слоями воды, где рыбы беспрепятственно передвигались.
Внезапно дайверша услышала громкий треск, и течение усилилось.
Попытавшись подняться, она обнаружила, что отверстие, которое она использовала, закрылось отколовшимся льдом.
Команда испугалась, что они застряли внутри айсберга.
Дайверы боролись с потоком, и у женщины порвалась перчатка, из-за чего ее рука остыла.
На протяжении трех часов они сражались за свою жизнь, но в итоге смогли выбраться.
Как только им удалось попасть на лодку, ледяная глыба рассыпалась на части.
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