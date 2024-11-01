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Новости В Канаде драйверша при погружении чуть не застряла внутри гигантского айсберга
Sputnik

В Канаде драйверша при погружении чуть не застряла внутри гигантского айсберга

Виктория Христова Ноя 1, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи В Канаде драйверша при погружении чуть не застряла внутри гигантского айсберга отключены 1 Просмотров

В Канаде дайверша, представляющая Королевское географическое общество, едва не оказалась застрявшей внутри огромного айсберга.

 

Она ныряла вместе с оператором и экс-супругом, планируя задокументировать крупнейший айсберг.

Погружение началось в местах, где пресная вода соединялась с соленой, создавая различные плотности и, таким образом, мощные водовороты и течения.

Во время погружения группа наблюдала за кристально чистыми слоями воды, где рыбы беспрепятственно передвигались.

Внезапно дайверша услышала громкий треск, и течение усилилось.

Попытавшись подняться, она обнаружила, что отверстие, которое она использовала, закрылось отколовшимся льдом.

Команда испугалась, что они застряли внутри айсберга.

Дайверы боролись с потоком, и у женщины порвалась перчатка, из-за чего ее рука остыла.

На протяжении трех часов они сражались за свою жизнь, но в итоге смогли выбраться.

Как только им удалось попасть на лодку, ледяная глыба рассыпалась на части.

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