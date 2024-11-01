Пекин пожаловался в ВТО из-за дополнительных пошлин на электромобили

Еврокомиссия в начале недели приняла решение о введении дополнительных пошлин на импорт китайских электрокаров, которые составят до 35,3% к уже существующей базовой пошлине в 10%.
Эти новые пошлины вступят в силу с 30 октября и будут действовать в течение пяти лет.
Министерство торговли Китая выразило несогласие с этой мерой и объявило, что не признает данное решение.
В ведомстве подчеркнули, что Китай продолжит предпринимать все необходимые действия для защиты законных интересов отечественных компаний.
Изменения затронут государственное предприятие SAIC Motor и его дочерние структуры.
Министерство также выразило надежду на конструктивное сотрудничество с ЕС.
В августе этого года Китай запросил консультации с ЕС через ВТО, утверждая, что меры ЕС нарушают статьи VI Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года, а также положения соглашения о субсидиях.
Если вопрос не будет решен в течение 60 дней, Китай сможет передать дело специальной судебной коллегии.
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