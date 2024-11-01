Католическая правозащитная организация призвала не голосовать за Харрис

Католическая правозащитная организация призвала избирателей не поддерживать Харрис. Рекламу, в которой вице-президент Камала Харрис позирует с антикатолической группой Sisters of Perpetual Indulgence (SPI), запустила группа CatholicVote.

SPI представляет собой ЛГБТК-активистов, их сценические наряды перекликаются с одеянием католических монахинь.

Во время своих выступлений они совершают оскорбительные действия, явно уничижая католическую веру.

В рекламе CatholicVote представлено фото, где Камала Харрис запечатлена с участниками этой группы на празднике ЛГБТ в Сан-Франциско в 2019 году.

«Почему Харрис рядом с основателем антикатолической группы ненависти?» — вопрошает реклама, утверждая, что группа насмехается над католической верой.

Президент CatholicVote уточнил, что проблема не в том, что в группе участвуют трансвеститы, а в том, что они намеренно оскорбляют католицизм.

Он напомнил о их конкурсах «Hunky Jesus», где взрослые трансвеститы пародируют Христа и Богоматерь с непристойными актами.

CatholicVote — это независимая политическая организация, выступающая против абортов и однополых браков.

В июне 2022 года они призвали родителей вывести из библиотек книги на ЛГБТ-тематику, чтобы дети их не видели.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.