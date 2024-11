С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает прекрасный осенний день, вне зависимости от погоды!

А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

С лёгкой руки российского политика Михаила Горбачёва в 2000 году с мужской «дискриминацией» было покончено, и мировая общественность стала отмечать Всемирный день мужчин (World Men’s Day) ежегодно в первую субботу ноября.

Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов (International Day to End Impunity for Crimes against Journalists — IDEI) отмечается в системе международных дней ООН ежегодно 2 ноября. Он учрежден в 2013 году резолюцией Генеральной Ассамблеи (A/RES/68/163), с целью привлечения внимания мировой общественности к тревожной ситуации, ограничивающей возможности журналистов выполнять свою работу и подрывающей право общества на получение достоверной информации.

8 ноября православная церковь чтит память великомученика Димитрия Солунского. А в ближайшую субботу перед днем его памяти совершается поминовение всех усопших — Димитриевская (Дмитриевская) родительская суббота. У Димитриевской родительской субботы многовековая история. Этот день поминовения усопших был установлен по почину великого князя Дмитрия Донского и по благословению преподобного Сергия Радонежского. Димитриевская суббота несет в себе еще особый смысл — установленная после Куликовской битвы, она напоминает о всех погибших и пострадавших за Православие.

В этот день отмечается память Артемия Антиохийского — христианского святого, жившего в 4 веке. На Руси было принято молить святого Артемия об избавлении от случайной смерти. Еще его считали защитником от разного рода болезней – например, от грыжи. Также Артемия почитали своим покровителем военачальники и атаманы.

2 ноября 1721 года Петр I принял титул Петра Великого, отца Отечества, императора Всероссийского. Отныне Россия стала империей, что явилось свидетельством ее новой роли в международных делах. Сразу же новый титул русского царя признали Пруссия и Голландия, еще через два года – Швеция, а в последующие годы и другие страны.

Николай II (Николай Александрович Романов), 26-летний сын императора Александра III, унаследовал трон 2 ноября 1894 года после скоропостижной кончины отца.

Рубиновые звёзды на пяти башнях Кремля зажглись 2 ноября 1937 года. У кремлёвских звёзд двойное остекление: внутри – молочное стекло, снаружи – рубиновое. Вес каждой звезды – около тонны. Звёзды на башнях – разной величины, так как кремлёвские башни имеют разную высоту. На Водовзводной размах лучей три метра, на Боровицкой – 3,2 метра, на Троицкой – 3,5 метра, на Спасской и Никольской – 3,75 метра.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся серединой осени! Еще нас ждут теплые деньки, но уже начинается прекрасный листопад, появились кленовые ковры под ногами и буйное разноцветье деревьев! Не болейте, и вдыхайте аромат царицы – осени!

С добрым утром, Монреаль! С добрым октябрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

