“Княжна милосердия” и другие новинки eTVnet

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1878 год. На исходе Русско-турецкой войны без вести пропадает князь Алексей Раевский, который воюет на Балканском фронте в чине майора. Его молодая жена, княгиня Софья, не верит в гибель мужа. Она проходит ускоренные курсы медсестер и отправляется на фронт на его поиски. Преодолев много испытаний, Софья спасает мужа из турецкого плена и вместе с ним возвращается в Россию. Но враги Раевского обвиняют его в предательстве родины. Спасти князя от каторги может только Софья. Для этого ей снова, уже в окружении верных друзей, придется отправиться в путешествие на Восток…

Чем закончится эта история, вы узнаете, из новинки интерактивного ТВ eTVnet фильма “Княжна милосердия”.

Подписывайтесь на eTVnet, чтобы смотреть не только лучшие мелодрамы, но и самые последние новинки кино и ТВ, бесчисленное множество фильмов и передач из архива, фильмы и сериалы онлайн-кинотеатра START и Иви, а также более 200 каналов, в прямом эфире и в записи. При безлимитной подписке на год вы получаете приставку для просмотра на экране телевизора в подарок!

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Белое платье

Уехав на заработки в город, жених возвращается чужим мужем, а Олеся остается одна. На этом сказка для девушки могла бы и закончиться, если бы в деревню не приехал столичный бизнесмен с маленькой дочкой. Волей случая Олеся становится няней для девочки. И все бы хорошо, но вскоре по деревне начинают ползти сплетни. Желая оградить девушку от насмешек, Валерий благородно предлагает ей формальный брак – “штамп в паспорте и никакого белого платья”. Но неужели заветной мечте Олеси так и не суждено сбыться?

Ожерелье

Марина, красивая и талантливая профессорская дочь, влачит жалкое существование. После смерти отца она все силы кинула на то, чтобы помочь своему женатому возлюбленному Юрию продвинуться по службе. А став деканом, Юрий, во избежание сплетен, оставил Марину на должности лаборантки. Уже давно вся жизнь Марины – пустые обещания, которыми ее кормит любовник. Она ждет, когда он уйдет от жены, ждет интересной работы – но все впустую, и жизнь проходит мимо. Когда Марина совсем отчаивается, происходит чудо – старая подруга Лика, как добрая фея, наряжает ее в чудесное платье и невиданной красоты ожерелье и отправляет на встречу выпускников. Но сказка оказывается недолгой – вскоре у Марины крадут бесценное ожерелье, и ее жизнь превращается в кошмар…

Соучастники

Ольга возвращается из командировки на день раньше и застает своего мужа Эдуарда в постели с учительницей их сына Жанной. После скандала Ольга выбегает из дома и натыкается во дворе на тело учительницы. Причины смерти Жанны неизвестны, но Эдуард уверен в одном: их семье не нужна огласка. Ведь он – высокопоставленный чиновник мэрии, а их сын Арсений дружит с дочкой Жанны. Эдуард уговаривает Ольгу вывезти тело в город. Когда его найдут, никто не свяжет смерть женщины с их семьей. Однако тело бесследно исчезает. И жизнь Эдуарда и Ольги превращается в ад. Весь город ищет Жанну, Ольгу мучают угрызения совести, сын начинает подозревать отца, арестовывают и обвиняют в убийстве невиновного, а тут еще Игорь, влюбленный в Ольгу, шантажирует ее и мужа. Ольга и Эдуард доведены до отчаяния и готовы признаться во всем. Они не могут допустить, чтобы пострадал невиновный. Но тут рыбаки обнаруживают тело Жанны.

За чужие грехи

Шура – женщина 45 лет, привлекательная вдова. Она живет вместе с 25-летним сыном, невесткой и внуком в одной квартире. Работает бухгалтером. Шура готова отдать все до последнего сыну и внуку. Мягкая и отзывчивая, она помогает всем, чем и пользуется ее невестка. Сын Шуры Игорь – подкаблучник. Он без памяти любит свою жену, которая ему изменяет, и готов даже предать мать ради спокойствия жены. Он разменивает квартиру матери, и Шура оказывается в коммуналке на окраине города.

Украденное счастье

У Веры идеальный брак. Она – заботливая домохозяйка и отлично справляется со своей главной задачей – угождать и создавать жизненный комфорт своему мужу Борису, музыканту и преподавателю консерватории. Так бы и жила Вера немного скучной и стабильной жизнью, если бы не младшая сестра Ника, неожиданно и бесцеремонно вторгшаяся в семейную идиллию. Вера не рада неожиданному визиту и не без причины. Они с сестрой стали чужими друг другу после того, как Ника “украла” Верино счастье, отбила у сестры жениха, ее первую “школьную любовь”. Теперь Ника рассталась с мужем и снова в “активном поиске”. И, как несколько лет назад, выбор Ники вновь падает на избранника Веры. Кажется, эта история повторяется вновь. Но на этот раз Вера не сдается. Она попытается вернуть свое “украденное счастье”…

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