Массовое внедрение электромобилей улучшит качество воздуха и здоровье людей

Широкое распространение электромобилей может существенно способствовать улучшению экологической обстановки и здоровья людей.

Согласно недавнему исследованию, проведенному в Университете Торонто, массовый переход на электромобили способен значительно уменьшить уровень загрязняющих выбросов, что, в свою очередь, позитивно скажется на качестве воздуха и здоровье населения.

Применение электромобилей в сочетании с увеличением доли возобновляемых источников энергии в автомобильном парке США может привести к экономической выгоде в диапазоне от 84 до 188 миллиардов долларов к 2050 году.

Для достижения этого необходимо объединение усилий по внедрению электромобилей с инвестициями в общественный транспорт и большей плотности городской застройки.

В исследовании были рассмотрены два подхода: первый — постепенная замена устаревших автомобилей, не включая электромобили, и второй — полное переход на электрические автомобили до 2035 года.

Моделирование продемонстрировало, что активная электрификация автопарка может привести к заметным улучшениям в состоянии здоровья граждан, однако для этого требуются системные меры.

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