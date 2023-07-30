Чтиво выходного дня: Неизвестная планета: Достопримечательности Финляндии

Финляндия — это страна множества рек и озёр — всего водоёмов в этой стране насчитывается около 188 тысяч. Чистейшая вода, красота природы, отличная экология и размеренный жизненный уклад коренных жителей привлекают в Финляндию массу поклонников экотуризма и просто путешественников, которым интересна эта страна. Климат здесь разнообразный, за счёт сильного влияния течений Балтийского моря и Атлантического океана.

Финляндия — это страна множества рек и озёр — всего водоёмов в этой стране насчитывается около 188 тысяч. Чистейшая вода, красота природы, отличная экология и размеренный жизненный уклад коренных жителей привлекают в Финляндию массу поклонников экотуризма и просто путешественников, которым интересна эта страна. Климат здесь разнообразный, за счёт сильного влияния течений Балтийского моря и Атлантического океана. Мягкая зима на юге страны способствует круглогодичному отдыху, а холодные снежные зимы финской Лапландии — развитию горнолыжного туризма. Этот вид отдыха пользуется популярностью среди путешественников в любое время года. Необычная национальная кухня, блюда которой стоит непременно попробовать, великолепная природа, масса красивых старинных замков и других архитектурных сооружений. Всё это разнообразие заставляет задуматься над выбором, что посмотреть в Финляндии в первую очередь. А для того, чтобы упростить Ваш выбор, мы составили список интересных мест, куда включили самые популярные достопримечательности Финляндии.

Помимо природной красоты, Финляндия – ещё и необычная, загадочная страна, многочисленные достопримечательности которой окутаны своими вековыми историями и легендами. И это вполне объяснимо, ведь здесь своя, самобытная культура, для которой характерна масса древних традиций и обычаев.

Крепость Олафсборг (г. Сувонлинн)

На скалистом берегу крупнейшего в Финляндии озера Сайма величественно возвышается крепость Олавинлинна, или на шведский манер Олафсборг, возведённая в конце 15 века. По популярности в сфере туризма эта крепость занимает, пожалуй, следующее место после замка Турку. Своё название известная достопримечательность Финляндии получила от имени норвежского короля 11 века Олафа Харальдссона. Располагается крепость в Сувонлинне – маленьком курортном городке у границы с Россией. Возведение крепости датируется 1475 годом, её строительством заведовал датский рыцарь Тотт. Местоположение крепости было предусмотрено им заранее, поскольку границы Московской Руси в то время постоянно расширялись, и в планах уже было завоевание финских территорий. Крепость получилась на совесть, её способности противостоять огнестрельному оружию не было равных, и в 15-16 веках крепость успешно защищала свои позиции во время нападок Московской Руси. Наконец, в самом начале 18 века крепость Олафсборг была завоёвана русскими войсками, тогда же была осажена и крепость Турку. С тех пор крепость оставалась во владении Российской империи до тех пор, пока Финляндией не была завоёвана независимость. Ныне в стенах Олафсборга расположен музей, экспозиции которого посвящены истории крепости и православной иконописи, а также здесь регулярно проводится оперный фестиваль — этой традиции положено начало в далёком 1912 году.

Национальный парк Лемменйоки (регион Лапландия)

Истинные ценители дикой природы, походной романтики и настоящего экстрима обязательно найдут, что посмотреть в Финляндии. Национальный парк Лемменйоки станет для них настоящей находкой. Ведь это одна из самых малообитаемых, нетронутых человеком территорий в Европе, расположенная в Лапландии на границе с норвежским парком Анарйохка. Статус национального парка эти территории приобрели в 1956 году, и с этого момента площади парка разрослись почти вдвое и составили 2 850 кв. км. Путешествие по этим краям — это идеальный способ отвлечься от мирской суеты и слиться воедино с дикой природой. Это непроходимая глушь, бездорожье, покой, размеренность и природная тишина, которую ничто не способно нарушить. Для самых отчаянных путешественников предлагается прогулка по самым труднопроходимым местам, для этого предлагаются специальные лодки — единственный способ передвижения в таких зонах. Придерживаясь определённого маршрута, можно подняться на гору Моргам, и оттуда откроется широкий обзор почти всей северной границы, огромные лесные массивы и обширные горные районы. Для тех, кто не желает рисковать, есть красивая парковая зона, с многочисленными тропами и хижинами на лоне дикой природы. Предлагается также прокат любой из хижин с обустроенным костровым местом.

Замок Турку (г. Турку)

В устье реки Йоки расположилась ещё одна важная достопримечательность Финляндии — замок Або, или Турку. Ценность этого сооружения связана прежде всего с богатой историей — замок Турку был возведён ещё в эпоху Средневековья и представлял собой одно из крупнейших строений тех времён. История существования замка ведёт отсчёт с 1280 года, когда шведы на месте будущего замка решили основать форт. Со временем фортовая крепость стала играть роль административного центра шведской власти в Финляндии. Несмотря на внушительность и надёжность сооружения, крепость не раз подвергалась нападениям датчан и новгородцев. На протяжении нескольких столетий вплоть до 16 века крепость укреплялась, расширялась и достраивалась, пока не была переоборудована в прекрасный дворец, который стал местом проведения различных торжеств с участием знатных и высокопоставленных особ. Время пышных развлечений эпохи Ренессанса прошло быстро, и уже к началу 17 века замок был заброшен, а позже в нём произошёл сильнейший пожар. Реставрация замка началась лишь в 19 веке и завершилась только после Второй мировой войны. Сегодня в стенах замка Турку располагается исторический музей, а в его часовне проводятся свадебные церемонии. Вернулась традиция эпохи ренессанса проводить в его залах различные церемонии, банкеты, выставки и празднования различных событий.

Деревня Санта Клауса (Лапландия, г. Рованиеми)

Согласно легенде, жилище Санта-Клауса находится в Лапландии на горе Корватунтури. Но поскольку между людьми стали распространяться слухи о месте его обитания, Санта, не желая быть рассекреченным, выбрал для встреч с людьми местечко близ города Рованиеми. Вот так далеко за полярным кругом, среди искрящихся снегов и дремучих лесов, много лет назад появилась деревня Санта-Клауса. Реальное же появление популярной достопримечательности Финляндии имеет совсем иную историю. В 1950 году в эти края совершила визит супруга американского президента Элеонора Рузвельт. В честь её приезда был построен небольшой деревянный домик-избушка, который был представлен как временное жилище Санта-Клауса. Со временем вокруг этого домика образовалась целая сказочная деревня, где волшебная сказка смешалась с былью: здесь живут сказочные персонажи и происходят такие события, которые заставляют даже взрослых поверить в чудеса. Сегодня в деревне Санта-Клауса, помимо домика, с которого всё началось, есть и почта Санты, и его офис, и даже оленья ферма. Гости могут посетить многочисленные горки, а также разместиться в коттеджах на более длительное время. Можно отдохнуть в одном из многочисленных ресторанов, а также посетить парк Арктический Зимний Мир, полный удивительных развлечений: это удивительные по красоте горки и ледяные скульптуры с завораживающей подсветкой, кафе, где напитки подаются в ледяных бокалах, и даже есть гостиница из льда — иглу, где можно провести ночь в спальном мешке, оснащённом подогревом.