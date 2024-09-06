Чтиво выходного дня: Мон-Сен-Мишель

В соответствии с указанием архангела церковь была построена в форме грота, изображающего пещеру, в которой имело место явление св. Михаила. Об этой версии легенды говорят остатки двух христианских молелен, относящихся, вероятно, к VI веку и обнаруженных на горе при раскопках.

Мон-Сен-Мишель — небольшой скалистый остров, превращённый в остров-крепость, на северо-западном побережье Франции.

По друидским легендам Мон-Сен-Мишель стоит там, где когда-то находилось друидское подземное «Святилище Дракона», ныне скрытое под первой каролингской базиликой.

До строительства первого культового сооружения в VIII веке остров носил имя Могильная Гора. Согласно «Золотой легенде», в 708 году здесь Архангел Михаил дал епископу Авранша Святому Оберу задание построить на скале церковь. Трижды пришлось явиться стражу райских ворот к епископу, так как тот не был уверен, правильно ли он истолковал знамение. И только после того, как, по одной версии, архангел Михаил постучал ему по голове перстом, а по другой — прожёг епископу мечом рясу, Обер приказал монахам начать строительство.

Культ св. Михаила возник в Италии в V веке, где он впервые явился в пещере, расположенной в горном массиве Монте-Гаргано у города Монте-Сант’Анджело. По преданию, Обер послал в Италию послов, чтобы приобрести священные предметы для новой церкви. Вернувшись, послы обнаружили, что море отделило гору от суши.

В соответствии с указанием архангела церковь была построена в форме грота, изображающего пещеру, в которой имело место явление св. Михаила. Об этой версии легенды говорят остатки двух христианских молелен, относящихся, вероятно, к VI веку и обнаруженных на горе при раскопках. С того времени по легенде «в дни Святого Михаила море убывает и оставляет людям открытый проход»

Строительство аббатства велось с XI по XVI века. Первая церковь Каролингов Notre Dame sous Terre (Подземной Богородицы) была возведена в дороманском стиле на месте грота, построенного Обером.

На протяжении многих лет остров отражал неоднократные набеги викингов. В 933 году норманны захватили полуостров Котантен, и остров стал стратегически важным пунктом на границе с Бретанью. Местная община каноников оставалась единственной, уцелевшей на побережье.

Вильгельм «Длинный меч» захватил полуостров Котантен и Авранш и делал вклады в общину вплоть до своей смерти в 942 году.

Община каноников, которая занимала гору с 8 века, была изгнана норманнским герцогом Ричардом I по причине вольного образа жизни и тесной связи со светским миром. В действительности это объяснялось опасением, что монахи установят связь с соседними бретонцами, уже в ту пору имевшими натянутые отношения с Нормандией, которые прослеживаются и в наше время. Поэтому Ричард предпочёл иметь дело с монахами-бенедиктинцами. Так в 966 году на острове поселилось несколько десятков монахов, пришедших сюда из монастыря Сан-Вандрий со своим аббатом Майнаром (фр.), которые и основали здесь аббатство.

В 1017 году, после свадьбы с Юдифью Бретонской, Ричард II присоединил соседнее герцогство к своим владениям. В этом же году аббат Гильдебер II начал сооружение центрального здания монастыря, законченное лишь в 1520 году.

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В XII веке аббатство стало одним из центров паломничества Западной Европы, его влияние и мощь росли. Воздвигались даже подобия аббатства, например Гора Святого Михаила в Корнуолле.

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В результате развития аббатства Мон-Сен-Мишель вассал короля Франции английский король Генрих II становится более могущественным, чем его сюзерен. Эта ситуация перерастает в длительный конфликт, длящийся весь XIII век. В 1204 году французский король Филипп Август, в армии которого находились бретонцы, захватил Нормандию, а бретонские солдаты сожгли Мон-Сен-Мишель. Особенно пострадало здание на северной стороне горы.

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В XIII веке работы в монастыре были прекращены.

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Закат могущества монастыря начался во время Столетней войны. Англичане осаждали аббатство с 1424 по 1434 годы, но так и не смогли захватить остров. Город, однако, был почти полностью разрушен. Тем не менее уже с середины XV века аббатство снова начало принимать паломников.

В 1470 году французский король Людовик XI во время своей третьей паломнической поездки в монастырь основал в честь защитников острова орден Святого Михаила, резиденция которого расположилась в аббатстве. (Долгое время этот орден был высшей государственной наградой Франции.) Одновременно здесь были сооружены каменные клетки, в которых заключенный не мог ни стоять во весь рост, ни сидеть, причём он был прикован к цепи, которая звенела при каждом движении узника.

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Несмотря на завершение в 1520 году строительства центрального здания в позднеготическом («пламенеющей готики») стиле, Мон-Сен-Мишель после смерти аббата Жана де Лампа (1524) постепенно приходил в упадок. Хотя во время начавшихся религиозных войн монастырь избежал разграбления, ко времени Великой Французской революции он оказался почти заброшенным. В 1791 году монахи покинули монастырь, но им удалось спасти часть манускриптов, которые были переданы в Авранш. Монастырь был закрыт (монахи вернулись на остров только в 1966 году), и до 1863 года остров использовался как тюрьма, нося при этом ироничное название Гора Свободы — многие узники были политическими противниками правящих режимов Франции от Первой республики и до Второй империи. Временами здесь содержалось до полутора сотен заключённых.

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В здании «Чуда» разместилась фабрика по изготовлению соломенных шляп. Только в 1863 году после кампании протеста тюрьма была ликвидирована. В 1874 году остров был провозглашен памятником истории. В 1877 году, вопреки протестам сторонников защиты памятников, была построена дамба. С 1979 года монастырь, вместе с островом и заливом вокруг, находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.