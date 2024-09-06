Индийские сепаратисты в Канаде почтили память террориста-смертника

1 сентября в Канаде прошли несколько шествий, организованных прохалистанскими радикальными группировками, в память о террористе-смертнике, убившем бывшего главного министра Пенджаба Беанта Сингха.

Одно из таких шествий состоялось перед индийским консульством в Ванкувере. Демонстранты выставили плакаты с изображением сцены убийства, на которых был изображен взорванный автомобиль, залитый кровью, и фотографии убитого министра.

Один из плакатов гласил: «Беанта взорван насмерть», и воздавал должное убийце, Дилавару Сингху Баббару.

Аналогичное шествие прошло в Торонто под руководством Индерджита Сингха Госала, одного из ключевых организаторов референдума о Халистане.

Госал назвал участников кампании за референдум «отпрысками» Дилавара Сингха. Напомним, что убийство Беанта Сингха произошло 29 лет назад, 31 августа 1995 года, в индийском городе Чандигарх.

Теракт, организованный Babbar Khalsa International (BKI), унес жизни 17 человек. BKI внесена в список запрещенных в Канаде террористических организаций.

Также стоит отметить, что 9 июня индийские сепаратисты в Брамптоне, в районе Большого Торонто, выставили чучело Индиры Ганди, застреленной ее телохранителями.

Эта акция была приурочена к 40-й годовщине операции «Блюстар», когда индийская армия взяла штурмом комплекс Золотого храма в Амритсаре, чтобы уничтожить халистанских экстремистов, включая их лидера Джарнайла Сингха Бхиндранвале.

Индия неоднократно выдвигала претензии Канаде за поддержку радикальных антииндийских группировок, что продолжает вызывать напряжение между двумя странами.

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