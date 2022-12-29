Канадские археологи установили автора амфоры Дипилон по нанесенным на нее изображениям

Археологи полагают, что женщины ранее играли ведущую роль в изготовлении художественной керамики. Они обратили внимание на геометрические узоры на амфоре Дипилон. Мюррей отмечает, что зигзаги и ромбы могут быть воссозданием геометрический узоров, которые использовались в качестве. Долгое время это занятие считалось исключительно женским. К сожалению, письменных источников, относящихся к той эпохе, не сохранилось. Однако, сама керамика служит значительной частью исторических записей того времени в Греции.

«Керамика — это основа всего, что мы знаем о том обществе. Никто на самом деле не думал, что женщины участвовали в изготовлении глиняной посуды. По умолчанию считалось, что этим занимались мужчины», — пишет Сара Мюррей в своей статье в American Journal of Archaeology. Действительно, из достоверных источников по греческой истории известно, что в древнем обществе на этой территории доминировали мужчины.

Однако Мюррей и ее команда выдвигают теорию о том, что из-за огромных социальных сдвигов, которые при переходе общества из бронзового века в железный, женщины могли получить новые социальные роли и начать создавать глиняную посуду. Дело в том, что при переходе из одной эпохи в другую произошло ощутимое сокращение населения, что, по словам Мюррей, привело к тому, что количество обязанностей, возложенных на женщин, выросло. Одним из новых занятий могло стать создание керамики.

В качестве доказательства, исследователь приводит в пример геометрические узоры на амфоре Дипилон, в частности, зигзаги и ромбы, которые ранее были не характерны для изделий на этих территориях. Сара Мюррей считает, что на самом деле это может быть воссоздание геометрических узоров, используемых в ткачестве, которое в то время было чисто женским искусством. Тот факт, что сама амфора изображает скорбящих, является, по мнению исследователя, еще одним доказательством, которое объясняется тем, что женщины всегда играли огромную роль в похоронных ритуалах, включая подготовку тел.

Кроме того, большая часть керамики железного века несет в себе мотивы повседневной жизни женщин — ткачества и других типично женских работ. Более поздняя керамика архаического периода часто украшалась батальными сценами и даже стихами, пересказывающими эпические битвы.