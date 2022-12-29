Уходит эпоха. В очередной раз. Во Франции прекращён выпуск исторической почтовой марки

Почтовая марка, выпускавшаяся во Франции с 1849 года, выходит из обращения. Прощай, “почтовая Марианна”.

Почтовая марка красного цвета с изображением Марианны, символа Франции, выпускалась с 1849 года. То есть, 173 года по всему миру ходили письма с наклеянной небольшой маркой стандартного размера, с неизменным и никогда не меняющемся рисунком. Выпускались варианты — такие же марки другого цвета, иногда с указанным номиналом, иногда без него (в периоды, когда цена была стандартной или же когда проводилась денежная реформа). У каждого цвета вариантов этой почтовой марки были свои особенности — авиапочта, наземная, посылка и т.д.

Но красная почтовая марка показывала, что почтовое отправление, на котором она наклеена, входит в категорию «срочная доставка» и на территории континентальной Франции письма с этой маркой доставлялись в течение 20 часов, а в Канаду и в заморские территории за 2-3 суток.

И вот самая старая до сих пор действующая почтовая марка завершает свой путь. С 1 января 2023 года Почта Франции перестаёт пользоваться этой маркой. Разумеется, завершается её выпуск, а последние распечатанные экземпляры осядут, наверняка, в карманах коллекционеров. И хотя почтовики ещё в июле предупредили о завершении карьеры этой марки, многие вздохнули печально сегодня — да, уходит эпоха почтовых марок.

На смену исторической марки приходит марка электронная. Изображение остаётся тем же самым, но вместо наклееного кусочка специальной бумаги на письме или на бандероле будет указан код отправления, а при просмотре его на сайте можно будет полюбоваться старой доброй картинкой красного цвета. Но, согласимся, это не то. Утешимся тем, что пока ещё в хождении остаётся зелёная марка — предназначенная для оплаты обычных отрпавлений, включая открытки. Хотя Почта Франции любезно предупреждает, что с 1 января в континентальной Франции отправления с такой бумажной маркой будут доходить до адресата не за двое суток, как раньше, а за трое, потому что на обработку таких писем и открыток будет уходить больше времени, чем на обработку отправлений с электронным кодом.