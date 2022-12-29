Всё больше стран вновь вводят антиковидные ограничения

В Китае количество заражений Ковидом, очевидно, достигло рекордных цифр. Мир пытается защититься. Получится ли?

К сожалению, подзабытый в последние месяцы Ковид, который тревожил нас лишь редкими и относительно незначительными всплесками, решил о себе напомнить. В первую очередь сообщениями из Китая, где положение вообще непонятно. С одной стороны, санитарные власти этой страны признали, что примерно 30-40 миллионов человек в день (в день!) заражаются Ковидом. С другой стороны, с 8 января Китай отменяет обязательное тестирование для пассажиров авиарейсов, прибывающих в страну. С одной стороны, согласно сообщениям из Китая, больницы переполнены, лекарств не хватает, скорая помощь не справляется с потоком больных. С другой стороны, власти отменяют обязательное ношение масок в ряде провинций и снимают карантины.

Плохие новости заключаются в том, что США, Италия и полдесятка других стран уже объявили о введении жёсткого тестирования прибывающих из Китая пассажиров. На момент написания этой статьи, к мерам присоединились Индия, Япония, Малайзия и Тайвань. И эти меры приняты буквально в течение одного дня. Не менее десятка других стран уже объявили о том, что рассматривают вопрос о принятии таких же мер. То есть, пассажиры, прибывающие из Китая должны будут пройти тестирование перед вылетом, а при положительном результате они не будут допущены к полёту.

Хуже всего то, что заражения и заболевания Ковидом возрастают по нарастающей. И опять волна заболеваний идёт из Китая, как напрямую, так и через третьи страны, куда, например, прибывают китайцы на отдых или в рабочие командировки.

28 декабря власти Италии сообщили, что после проверки всех пассажиров одного из самых недавних рейсов, прибывших из Китая, половина пассажиров показала положительные результаты на Ковид! Так что, опасность реальна. Поэтому власти разных стран аккуратно предупреждают население о грозящей волне пандемии.

И опасения растут — если ограничения на прилёты пассажиров из Китая ситуацию не спасут (а надежды на эффективность мер всё же маловато), то нас опять ждут резкие ограничения в каждодневной жизни. Об этой опасности заговорили уже пару недель назад, но теперь положение из разряда разговоров переходит в разряд реальной угрозы введения новых карантинов, проверок документов, ограничений на контакты и прочие «радости жизни», которые мы уже проходили и от которых избавились.