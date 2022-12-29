Стремительно замерзает Ниагарский водопад. Всё больше туристов прибывают в город Ниагара-Фоллс дабы полюбоваться зрелищем

Ниагарский водопад наполовину замёрз, и процесс замерзания продолжается. Возможно, он полностью замёрзнет в течение нескольких часов.

Редкое явление — замёрзший Ниагарский водопад, вновь с нами. Вот уже несколько дней ледяной покров над водопадом и под ним становится всё толще, а половина падающей воды уже превратилась в лёд, соединяющий верхнюю и нижнюю кромки воды.

Жёсткие холода, обрушившиеся на северные районы США и на приграничные провинции Канады, не пощадили и Ниагару. В радиусе примерно 40 миль от водопада уже замёрзли все речушки, ручьи и пруды, и только мощь низвергающеся воды препятствует полному замерзанию водопада. Но опыт прошлых замерзаний показывает, что если холодные погоды простоят ещё пару суток, то водопад замёрзнет полностью, потому что уже сегодня количество поступающей в него воды в два раза меньше, чем обычные объёмы конца декабря.

Нельзя сказать, что туристы очень огорчены происходящим — обычный водопад можно увидеть каждый день в любое время года, а вот замерзшая ледяная гора, переливающаяся всеми цветами радуги — зрелище редкое. Водопад полностью замерзает раз в 15-20 лет, а частично — примерно в пять лет, но сегодня температуры такие, которых обширные районы США и Канады не испытывали с 1947 года, когда имела место «зимняя буря века», когда температуры достигали 30 градусов по Цельсию ниже нуля, а в результате холодов погибли около ста человек.

Так что, если есть желание полюбоваться замёрзшим Ниагарским водопадом — вперёд! Хотя утверждать, что он полностью замерзнёт сегодня-завтра, нельзя, но вероятность события большая.